Nuova Porsche Boxster elettrica, ancora test invernali per la roadster | Foto spia

Lo sviluppo della nuova Porsche Boxster elettrica si sta avvicinando alla fase finale e il debutto sarebbe atteso tra il 2026 e il 2027, contestualmente a quello della Cayman elettrica. Da diversi anni vediamo le foto spia delle nuove 718 impegnate nei test di sviluppo su strada. Nuovi scatti mostrano adesso la Boxster elettrica impegnata ad affrontare una nuova tornata di test invernali sulle strade del Nord Europa. Nel corso degli anni, Porsche ha rimosso parte del camuffamento dell’auto e progressivamente abbiamo visto sempre più dettagli della nuova roadster.

TEST SULLA NEVE

Nelle ultime foto spia si notano novità a livello dei fari che sembrano essere quelli definitivi, con una firma luminosa che vediamo in alcuni degli ultimi modelli della casa automobilistica. Al posteriore, i finti terminali di scarico sono scomparsi. Lo sportellino di ricarica è ben visibile e possiamo notare la barra luminosa a LED posteriore di altri modelli Porsche di ultima generazione. Dalle foto si nota che la vettura protagonista delle foto spia era dotata di roll-bar. Possibile che in precedenza fosse stata utilizzata anche per collaudi al Nürburgring.

La roadster elettrica poggerà sulla piattaforma PPE. Ancora non abbiamo informazioni precise sulla meccanica. Sicuramente avremo versioni con uno o due motori elettrici. Ci sarà quindi anche la versione integrale. Sappiamo comunque che Poersche ha lavorato molto per affinare i powertrain e soprattutto l’assetto per continuare ad offrire quella dinamica di guida tipica dell’attuale Boxster. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

NON SOLO ELETTRICHE

Sebbene Porsche abbia interrotto la produzione delle Boxster e Cayman endotermiche, la casa automobilistica tedesca ha fatto sapere di aver deciso che le nuove 718 non saranno solamente elettriche. In futuro arriveranno anche versione a benzina grazie ad un lavoro di modifica della piattaforma PPE per integrare le motorizzazioni endotermiche.