Porsche valuta lo stop alle 718 elettriche: Cayman e Boxster a rischio cancellazione?

Porsche potrebbe decidere di abbandonare i progetti delle 718 Cayman e Boxster elettriche, almeno così riferisce un rapporto di Bloomberg. Ovviamente, il tutto va preso con le dovute cautele ma secondo quanto riportato, il nuovo CEO Michael Leiters starebbe valutando la possibilità di sospendere lo sviluppo delle due sportive elettriche. Il motivo? Alcune fonti avrebbero riferito a Bloomberg che i crescenti costi della 718 elettrica e i ritardi nello sviluppo starebbero complicando il progetto che sarebbe pure in ritardo sulla tabella di marcia. Porsche ridurre i costi e quindi potrebbe arrivare lo stop a questo progetto.

ADDIO ALLE 718 ELETTRICHE?

Come sappiamo, Porsche ha interrotto la produzione dell’attuale generazione della 718 e pianificava di portare al debutto la nuova generazione elettrica entro la fine dell’anno. Tuttavia, voci di ritardi e di problemi si rincorrono da tempo. Si è parlato di difficoltà di sviluppo e di ritardi dovuti alle batterie. Alla fine della scorsa estate, era poi emersa la notizia che si, le nuove 718 sarebbero state elettriche ma che comunque Porsche sarebbe tornata ad offrirle anche con motorizzazioni endotermiche, almeno nelle loro versioni più sportive. Adesso, il nuovo rapporto di Bloomberg cambia tutto perché se corretto significherebbe che Porsche potrebbe modificare radicalmente la sua strategia, eliminando due modelli su cui sta lavorando da tanto tempo e su cui ha sicuramente investito molte risorse.

Da quando è partito il progetto delle nuove Porsche 718 elettriche molto è cambiato con il mercato auto che sta vivendo diverse difficoltà. Inoltre, il segmento delle elettriche non sta crescendo così rapidamente come le case automobilistiche speravano. Le scarse vendite in Cina e il piano per tornare a proporre motorizzazioni endotermiche ed ibride in altri modelli della gamma, come i SUV dell’azienda, stanno mettendo sotto pressione i conti della casa automobilistica. Serve quindi un taglio dei costi.

Naturalmente, la possibilità di staccare la spina alle 718 elettriche per ridurre le spese sarebbe ancora in valutazione ma per il rapporto è una possibilità. Per il momento, Porsche non avrebbe replicato alle indiscrezioni che sono emerso sui piani dedicati alle sue sportive elettriche. Non rimane che attendere per saperne di più.