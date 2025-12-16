Non solo elettriche, Porsche sta sviluppando nuove 718 a benzina

Praticamente tutte le case automobilistiche stanno rivalutando i piani per i veicoli elettrici dato che questo mercato non sta crescendo come preventivato. Porsche non fa eccezione. Il marchio tedesco, come sappiamo, ha infatti rinunciato al piano di arrivare all’80% di vendite di veicoli elettrici entro il 2030, il che avrebbe significato che tutte le auto sarebbero state elettriche, tranne la Porsche 911. E il marchio ha rinunciato anche al progetto di rendere la sua sportiva 718 completamente elettrica. All’inizio di quest’anno, Porsche ha confermato che le versioni “top” di gamma della nuova 718 , posizionate al di sopra delle versioni elettriche, avrebbero comunque offerto motori a combustione interna. Ora, sembra che il motore a benzina nelle nuove 718 di Porsche non sarà un’esclusiva solamente delle varianti topo di gamma, almeno così racconta un rapporto dei colleghi inglesi di Autocar.

SI LAVORA ALLA MODIFICA DELLA PIATTAFORMA PPE

Fonti interne al centro di ingegneria Porsche di Weissach suggeriscono che l’azienda stia attivamente riprogettando la sua piattaforma PPE dedicata alle sole vetture elettriche, per supportare i propulsori a benzina. Dunque, sembrerebbe che la casa automobilistica tedesca voglia seguire due strade per la nuova 718, offrendo sia versioni 100% elettriche e sia endotermiche. Novità che quindi non riguarderà solamente i modelli più sportivi come per l’erede della Cayman GT4 RS. Ne capiremo di più nel corso dei prossimi mesi ma certamente le nuove 718 endotermiche arriveranno dopo i modelli elettrici.

NON SARÀ UN LAVORO FACILE

Porsche non è la sola ad affrontare le complicazioni legate ad una profonda revisione dei piani per una produzione di auto fortemente incentrata nell’elettrico. Riuscire ad adattare la piattaforma PPE alle motorizzazioni a benzina non sarà facile. A quanto pare, sarà necessaria una profonda riprogettazione. Ad esempio, la piattaforma PPE si basa sul pacco batteria come elemento portante. Senza di esso, la rigidità ne risente. Per questo, il pianale sarà riprogettato. La sfida non è solo adattare l’architettura ai motori endotermici ma fare pure in modo che le vetture nate da questa piattaforma modificata offrano una dinamica di guida identica a quella delle versioni elettriche. Per quanto riguarda i propulsori, Porsche ha diverse opzioni sul tavolo e quindi da questo punto di vista non ci sarebbero problemi. Per esempio, potrebbe arrivare una versione aggiornata del motore boxer 6 cilindri di 4 litri in grado di soddisfare la normativa Euro 7.