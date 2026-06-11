La Porsche 911 resterà termica, i puristi possono esultare

L’impegno in Formula E e il lancio dei primi modelli full electric avevano fatto temere il peggio agli appassionati della guida autentica di Porsche. La Casa automobilistica tedesca non ha nessuna intenzione di lanciare in futuro una 911 elettrica e, secondo un rapporto di DPA International, l’amministratore delegato di Porsche, Michael Leiters, ha confermato la decisione di boicottare l’elettrico per la regina della gamma in un evento della rivista Auto, Motor und Sport.

Il dirigente ha assicurato che la 911 è un prodotto iconico che continuerà a essere disponibile sia con motore a combustione che ibrido. Porsche produrrà vetture full electric, ma i progetti non riguarderanno i clienti tradizionali che vogliono il termico. Coloro che sognano di guidare una vettura della Casa di Stoccarda a zero emissioni possono già optare per la berlina sportiva Taycan e per i SUV Cayenne e Macan Electric, ma la 911 elettrica non arriverà sul mercato.

Presa di posizione netta

Sino a pochi anni fa il brand appartenete al Gruppo Volkswagen aveva deciso di puntare sulla tecnologia green, volendo essere un passo avanti rispetto ai competitor. Con il lancio della 911 ibrida è già avvenuto un primo stravolgimento epocale, ma in linea con la cugina Lamborghini, per risultare competitiva nel mercato delle supercar.

I clienti facoltosi non stanno accogliendo favorevolmente i veicoli elettrici ed è molto improbabile che i fan della leggendaria 911 sarebbero felici di una versione a zero emissioni, anche se bruciasse lo 0 a 100 km/h in 1 secondo. Chi sceglie il modello di punta del listino Porsche desidera il sound di un motore a combustione e quel piacere di guida che nessuna EV riesce ancora a trasmettere, soprattutto nei tratti misti.

I numeri di Porsche

Con 7.228 unità immatricolate nel 2025, l’Italia si conferma il terzo mercato più importante per Porsche nel Vecchio Continente, sebbene si sia registrata una flessione del 12% rispetto all’anno precedente. Dopo l’uscita di scena Macan con il motore a benzina, best seller della Casa tedesca nel nostro Paese fino al 2024, la 911 è rimasta l’auto più vendute con 2.544 esemplari consegnati, il miglior risultato dal 2008, grazie a una gamma rinnovata che ha visto l’arrivo delle versioni S, 4S e Turbo S, oltre a spettacolari edizioni speciali.

Dopo la 911, il secondo modello più venduto nel 2025, con 2.122 esemplari, è stata la Cayenne, mentre la Macan a zero emissioni è stata acquistata da 1.703 clienti. Solo il 25% proveniva da una esperienza a bordo di una Macan termica. Più lontane la Panamera, che ha concluso lo scorso anno con 439 unità consegnate, e la Taycan con 260 unità. A chiudere la classifica c’è la 718 che, proposta esclusivamente nelle versioni di punta Cayman GT4 RS e Spyder RS, ha raggiunto 160 consegne.