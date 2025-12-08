Lamborghini Temerario: la supercar diventa ancora più aggressiva grazie a 1016 Industries

Lamborghini ha deciso di dare una scossa all’immagine della sua supercar più “tranquilla”, la Temerario, ma il vero cambio di passo arriva dagli Stati Uniti. Il tuner americano 1016 Industries, già noto per le sue interpretazioni estreme dei modelli del Toro, ha presentato un bodykit che rivoluziona completamente il carattere estetico della vettura. Un progetto pensato per chi ha trovato la Temerario troppo sobria rispetto alla più scenografica Revuelto.

Il risultato è un’esplosione di muscoli e aerodinamica. Un nuovo splitter a due livelli domina il frontale, affiancato da alette laterali sul paraurti e da inedite feritoie scolpite sul cofano e sui parafanghi anteriori. Anche le prese d’aria cambiano volto. Quelle laterali ora includono inserti a forma di punta di freccia che allungano visivamente la silhouette fino ai nuovi, imponenti passaruota posteriori.

Aerodinamica, stile e citazioni dal passato

Il cuore del bodykit è rappresentato proprio dai passaruota allargati, che regalano alla Temerario un’impronta da auto da competizione. Ad accompagnarli ci sono cerchi in lega completamente nuovi, progettati con particolare attenzione alla resa aerodinamica.

Il posteriore riprende elementi iconici della storia recente Lamborghini. L’ala fissa ricorda infatti la Gallardo Superleggera, mentre le due prese d’aria sul tetto montate sul cofano motore aggiungono un tocco da vettura pronto-pista. Il diffusore è stato ridisegnato con un’impostazione più aggressiva e arricchito da dettagli ispirati alla Huracan Tecnica.

Secondo 1016 Industries, il kit sarà disponibile in “tutte le varianti di materiali con configurabilità infinita”: FRP, fibra di carbonio e carbonio forgiato, ciascuno personalizzabile con un’ampia gamma di colori e finiture.

Nessuna modifica meccanica, ma il futuro promette potenza

Il pacchetto non interviene sul powertrain, ma la Temerario non ne sente affatto la mancanza. Nella sua configurazione standard, il sistema ibrido plug-in, un V8 biturbo da 4.0 litri unito a tre motori elettrici, eroga già 907 CV.

Intanto, indiscrezioni interne parlano di una variante ufficiale Lamborghini ancora più estrema. Si tratterebbe di una Temerario da oltre 1.000 cv, erede delle versioni Superleggera, Performante, STO e Tecnica dei modelli precedenti. Le voci includono anche una possibile configurazione non elettrificata e una versione più avventurosa in stile Sterrato.

Disponibilità e prezzi

Il bodykit 1016 Industries per Lamborghini Temerario sarà in vendita da febbraio 2026, insieme al pacchetto dedicato alla Revuelto. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma considerando che un kit simile in carbonio forgiato per la Revuelto può arrivare a 135.000 dollari, è improbabile che questa trasformazione rappresenti un upgrade economico. Un’opzione per pochi, ma destinata a non passare inosservata.