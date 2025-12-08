Smart #6, la nuova berlina ibrida Plug-in si svela in Cina: pronta per la sfida del mercato

Questa è la nuova Smart #6 EHD che si appresta ad arrivare sul mercato cinese. Si tratta di una berlina ibrida Plug-in che ha fatto la sua comparsa all’interno del solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) da cui sono emerse una serie di immagini oltre ai primi dettagli. Poco dopo, la stessa casa automobilistica ha condiviso ulteriori foto oltre ad altre informazioni sulle specifiche di questa vettura. Si tratta del secondo modello del marchio dotato di un powertrain ibrido Plug-in dopo la Smart #5 EHD. Sul mercato arriverà nel corso del prossimo anno.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova Smart #6 misura 4.906 mm lunghezza x 1.922 mm larghezza x 1.508 mm altezza, con un passo 2.926 mm. Per quanto riguarda il design, il frontale presenta una barra luminosa continua che unisce i due fari, abbinata a una griglia nera nella parte inferiore. Sul tetto è montato un LiDAR, che indica la presenza delle funzioni avanzate di assistenza alla guida. Di profilo possiamo invece notare la presenza di maniglie a scomparsa.

Al posteriore, invece, troviamo uno spoiler attivo a scomparsa. Nelle immagini condivise da Smart, vediamo una vettura con una carrozzeria verniciata di giallo, stesso colore utilizzo per le pinze dei freni. Gli interni, al momento, non sono ancora stati svelati ma dato cosa Smart offre sulle sue altre vetture, possiamo attenderci un ambiente minimalista e ampi display sia per la strumentazione e sia per il sistema infotainment che sarà dotato degli ultimi servizi digitali sviluppati da Smart tra cui un assistente vocale dotato di supporti AI.

MOTORE

Cosa troveremo sotto al cofano della nuova Smart #6 EHD? Il sistema ibrido Plug-in è basato sulla tecnologia NordThor Hybrid 2.0 di Geely. Il gruppo propulsore è composto da un motore 4 cilindri 1.5T da 120 kW e da un motore elettrico (200 kW), abbinati a un cambio DHT a 3 velocità. La potenza di sistema arriva a 320 kW. Il tutto è alimentato da una batteria LFP fornita da SVOLT o da CATL (capacità ancora non rivelata). Per il momento si parla di una percorrenza in elettrico di 285 km, mentre quella combinata arriva addirittura a 1.810 km. Smart dichiara un consumo di carburante pari a 3,9 l/100 km. Ovviamente stiamo parlando di dati secondo il ciclo cinese CLTC.

ANCHE IN EUROPA?

Quando si terrà la presentazione ufficiale ne sapremo certamente di più. Arriverà anche in Europa? Al momento non lo sappiamo ma è probabile che si tratti di un modello espressamente pensato solamente per il mercato cinese. Sono comunque davvero molto lontani i tempi in cui Smart era sinonimo solamente di piccole auto per la città.