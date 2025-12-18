Nuova Smart #2, un render si immagina così l'erede della ForTwo

La nuova Smart #2 farà il suo debutto ufficiale per la fine del 2026 anche se poi per vederla su strada bisognerà attendere il 2027. I test su strada sono già iniziati anche se al momento si tratta di prototipi dotati della nuova piattaforma ma con la vecchia carrozzeria. In ogni caso, l’erede della Smart ForTwo manterrà le proporzioni del vecchio modello. Dunque, misure molto compatte per potersi muovere agilmente in città. Grazie alle ultime informazioni condivise dalla casa automobilistica c’è chi ha iniziato ad immaginarsi quale potrebbe essere l’aspetto della nuova Smart #2, come nel render che mostriamo.

E SE FOSSE COSÌ?

Nel corso dei prossimi mesi sicuramente arriveranno foto spia della Smart #2 dotata della carrozzeria definitiva che permetteranno di capire meglio l’aspetto della citycar elettrica. Tuttavia, il render prova comunque ad immaginarsi il look della vettura partendo dal linguaggio di design che Smart utilizza oggi. Dunque, al momento un esercizio di stile che fornisce un’idea di massima di come potrebbe apparire la Smart #2 se adottasse lo stile dei suoi più recenti modelli con alcuni elementi che invece richiamano la vecchia ForTwo. Cosa sappiamo di certo fino ad ora? La nuova piccola Smart poggerà nuova piattaforma Electric Compact Architecture (ECA) e che il design sarà il frutto del lavoro del team Mercedes e che sarà una reinterpretazione in chiave moderna del vecchio modello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sugarchow (@sugardesign_1)

Dopo diversi SUV, la casa automobilistica ritorna alle origini, lavorando ad una citycar ultracompatta che sarà a due posti, due porte e a trazione posteriore. Il powertrain ovviamente sarà tutto nuovo e la Smart #2 offrirà prestazioni migliori, soprattutto sul fronte dell’autonomia, rispetto alla vecchia ForTwo. Lo sviluppo va avanti e nel corso dei prossimi mesi ne sapremo certamente molto di più su questa vettura. Da tempo molti clienti Smart chiedevano il ritorno di una citycar elettrica ultracompatta. La casa automobilistica è quindi riuscita ad accontentarli.