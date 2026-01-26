Nuova Smart #2, l'erede della ForTwo sta arrivando: un concept già al Salone di Pechino

Smart #2 sta arrivando, l’erede della ForTwo sarà tra le novità più interessanti che vedremo debuttare nel 2026 anche se poi per vederla davvero su strada bisognerà attendere il 2027. Sappiamo che i test su strada della nuova piattaforma sono già partiti ma stando a quanto riporta la stampa cinese, per scoprire molto di più di questa piccola elettrica non bisognerà attendere molto. Infatti, pare che un prototipo della nuova Smart #2 farà il suo debutto al Salone dell’Auto di Pechino 2026 che aprirà i battenti verso la fine del mese di aprile. Insomma, tra pochi mesi ne potremo capire molto di più di questo progetto.

La Smart ForTwo è sempre piaciuta molto per via delle sue dimensioni molto compatte che la rendevano un’auto perfetta per circolare nelle caotiche vie delle grandi città. Con il nuovo corso della casa automobilistica sembrava che non ci fosse più spazio per un modello del genere. Poi sono iniziate ad arrivare le prime indiscrezioni che avevano fatto capire che qualcosa si stesse muovendo. Alla fine, a settembre 2025 arrivò la notizia ufficiale del ritorno della ForTwo con il nuovo nome di Smart #2.

COSA SAPPIAMO?

Per il momento, come accennato all’inizio, sono stati avviati i test su strada di alcuni prototipi dotati della nuova piattaforma e della nuova meccanica, ma con la carrozzeria della vecchia ForTwo. In ogni caso, le immagini hanno fatto capire che il nuovo modello continuerà a proporre quelle dimensioni ultracompatte che hanno reso la ForTwo un simbolo urbano globale. Per la casa automobilistica si tratterà, quindi, di un ritorno alle origini. Il design sarà tutto nuovo, una reinterpretazioni in chiave moderna del vecchio modello, un lavoro che sarà svolto dal team Mercedes. Il baricentro del nuovo modello sarà la nuova piattaforma Electric Compact Architecture (ECA).

Troppo presto per parlare di specifiche tecniche ma abbiamo già capito che ci sarà ovviamente un powertrain tutto nuovo che permetterà non solo prestazioni migliori ma soprattutto un’autonomia superiore a quella del vecchio modello. Insomma, sta arrivando una nuova piccola citycar elettrica sulla carta davvero molto interessante. La nuova Smart #2 sarà poi prodotta in Cina. Non rimane, quindi, che attendere ancora alcun mesi per scoprire molto di più su questo modello.