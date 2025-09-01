Ufficiale, la Smart #2 si farà: l'erede della ForTwo arriverà alla fine del 2026

Questa è la notizia che molti stavano aspettando perché adesso è ufficiale, la Smart ForTwo tornerà e si chiamerà Smart #2. Da tempo sapevamo che la casa automobilistica stava lavorando ad una nuova city car elettrica, erede di quel modello che ancora oggi è conteso sul mercato dell’usato soprattutto nella grandi città come Milano e Roma. Tuttavia, Smart era sempre stata molto vaga sulle tempistiche, affermando che prima doveva verificare la fattibilità economica del progetto. A quanto pare, ci siamo, perché la nuova vettura si trova già nella fase finale di progettazione, con il design sviluppato dal team di Mercedes. Ricordiamo infatti che la casa automobilistica è controllata da una joint venture tra il marchio tedesco e Geely. Sarà prodotta in Cina ed il debutto internazionale è previsto per la fine del 2026. L’Europa sarà ovviamente il mercato chiave per la nuova Smart #2.

ANCORA POCHI DETTAGLI

Smart ha dunque portato a compimento quello che chiama “project: two“, superando la verifica di fattibilità del nuovo modello. L’obiettivo era chiarire al momento giusto tutti gli aspetti della pianificazione strategica, dello sviluppo, della produzione e dell’ingresso sul mercato della nuova city car elettrica. L’annuncio è di quelli importanti. Smart da sempre è nota per le sue piccole city car ma da un po’ di tempo ha rivolto la sua attenzione al mondo dei SUV, mettendo da parte i piccoli modelli. L’erede della Smart ForTwo era richiesta a gran voce da diverso tempo e finalmente ci siamo. Come sarà? Presto per saperlo dato che la casa automobilistica non ha fornito molti dettagli. Ne sapremo certamente di più in futuro.



La conferma dell’imminente lancio della smart #2 segna un momento fondamentale per il marchio smart a livello globale. La smart #2 darà forma a una nuova era di mobilità urbana individuale, soprattutto nelle città smart più classiche come Roma o Parigi. La decisione arriva al momento giusto, poiché beneficiamo dei rispettivi punti di forza dei nostri principali azionisti Mercedes e Geely e godiamo di un forte sostegno da parte di nuovi investitori, insieme al successo del lancio sul mercato della smart #5. La nuova smart #2 diventerà un’aggiunta unica ma autentica al nostro portafoglio di prodotti completamente elettrici smart in Europa.

Tuttavia, sappiamo che sarà, ovviamente rivisto in chiave moderna. La piattaforma sarà certamente cinese, di Geely, e ladovrebbe proporre unin grado di offrirerispetto a quanto permetteva il vecchio modello. Che le forme saranno sempre simili a quelle della ForTwo che conosciamo, lo confermano i primi teaser dove vediamo solo l’ombra della nuova Smart #2. Insomma, l’erede della piccola city car elettrica sta arrivando. Non rimane che attendere novità. Sula nuova vettura,, CEO di smart Europe, ha commentato: