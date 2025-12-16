Novità Smart 2026: i nuovi modelli in arrivo

Smart oggi è una casa automobilistica controllata da una joint venture alla pari tra Mercedes e Geely. Se una volta era famosa per la sua citycar, oggi propone essenzialmente SUV elettrici con l’opzione del Plug-in ma solo in Cina. Il 2025 ha visto il debutto in Europa della nuova Smart #5, un maxi SUV elettrico che abbiamo già potuto provare. Il 2026 sarà un anno molto importante in quanto ci sarà un “ritorno al passato”. Infatti, farà il debutto la nuova Smart #2, erede della ForTwo che tanto successo ha avuto nelle grandi città per via delle sue dimensioni ultracompatte. Dunque, cosa dobbiamo aspettarci nel 2026 da Smart? Ecco le novità in arrivo, almeno in base a quanto sappiamo oggi.

SMART #2

Si tratta di un ritorno molto atteso con il lancio della nuova Smart #2. La casa automobilistica tornerà quindi ad offrire una piccola citycar elettrica. Ancora non sappiamo le caratteristiche tecniche, tranne che poggerà sulla piattaforma Electric Compact Architecture (ECA) e che il design sarà curato dal team Mercedes. Le dimensioni saranno comunque del tutto simili a quelle del vecchio modello, circa 2,7 metri, per potersi muovere agilmente nel caotico traffico delle grandi città. Il look sarà un’evoluzione in chiave moderna del modello ForTwo del passato. Ovviamente, la nuova citycar adotterà le ultime tecnologie in fatto di powertrain elettrici. Dunque, dovrebbe arrivare ad offrire maggiore autonomia rispetto al passato. I test sono già partiti e la presentazione del modello è attesa entro la fine dell’anno. La commercializzazione partirà poi nel corso del 2027.

SMART #6

Per il momento sappiamo che sarà venduta in Cina e non è chiaro se poi arriverà anche in Europa. In ogni caso, la casa automobilistica si sta apprestando a portare sul mercato la nuova Smart #6. Si tratta di una berlina ibrida Plug-in di cui oggi conosciamo già alcuni dettagli tecnici. Nuova Smart #6 misura 4.906 mm lunghezza x 1.922 mm larghezza x 1.508 mm altezza, con un passo 2.926 mm. Cosa troveremo sotto al cofano? Il sistema ibrido Plug-in è basato sulla tecnologia NordThor Hybrid 2.0 di Geely. Il gruppo propulsore è composto da un motore 4 cilindri 1.5T da 120 kW e da un motore elettrico (200 kW), abbinati a un cambio DHT a 3 velocità. La potenza di sistema arriva a 320 kW. Per il momento si parla di una percorrenza in elettrico di 285 km, mentre quella combinata arriva addirittura a 1.810 km. Presto ne sapremo di più, anche di un eventuale arrivo in Europa.

SMART #1 E #3: AGGIORNAMENTO IN ARRIVO?

Da tempo si rincorrono voci di un aggiornamento in arrivo nel 2026 per i primi due modelli della nuova era Smart e cioè Smart #1 e Smart #3. Aggiornamento che dovrebbe permettere a questi modelli di continuare ad essere competitivi sul mercato. Dettagli ufficiali ancora non ce ne sono e maggiori informazioni dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.