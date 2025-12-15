Nuova Smart #2, l'erede della ForTwo ha iniziato i test su strada: prime foto ufficiali

Finalmente la nuova Smart #2, erede della ForTwo, ha iniziato i test su strada. La notizia arriva dalla casa automobilistica che ha condiviso le prime foto del prototipo della sua piccola citycar elettrica. Ovviamente troppo presto per scoprire le specifiche tecniche di questo modello ma Smart ha fatto sapere che poggerà sulla nuova piattaforma Electric Compact Architecture (ECA). In realtà, come ha spiegato la stessa casa automobilistica, questi test servono a validare la nuova architettura e la piattaforma tecnologica. Proprio per tale motivo, la nuova architettura è stata integrata sulla carrozzeria della vecchia ForTwo.

In ogni caso, il prototipo conferma un’aspetto chiave della nuova vettura e cioè che la Smart #2 resterà fedele alle dimensioni ultracompatte che hanno reso la ForTwo un simbolo urbano globale.

RITORNO AL PASSATO

Dopo aver visto negli ultimi anni Smart proporre modelli sempre più grandi, la casa automobilistica ritorna alle origini, lavorando ad una citycar ultracompatta che sarà a due posti, due porte e a trazione posteriore. Se le dimensioni saranno quelle della ForTwo, il design sarà tutto nuovo, una reinterpretazioni in chiave moderna del vecchio modello. Lavoro che sarà frutto del team Mercedes. La piattaforma ECA sarà il cuore tecnologico di una nuova generazione di citycar: motorizzazione elettrica di ultima generazione e sicurezza avanzata per offrire un’esperienza di guida in città ai massimi livelli.

Grazie ad una piccola flotta di prototipi dotati della nuova piattaforma e della vecchia carrozzeria, Smart sta svolgendo attività di validazione in centri specializzati in tutto il mondo. In un circuito di prova in Cina, gli ingegneri si stanno concentrando sulla dinamica di guida principale: affinando l’assetto e la maneggevolezza per l’agilità urbana, verificando la resistenza strutturale e ottimizzando le prestazioni dell’impianto frenante. Contestualmente, altri centri di prova stanno validando la sicurezza in caso di collisione, la durata delle sospensioni, le prestazioni delle batterie, i sistemi software e i sistemi di climatizzazione in condizioni diverse, tutti passaggi fondamentali per preparare il veicolo alla prossima fase di test e, infine, alla produzione in serie.

DEBUTTO A FINE 2026

Adesso sappiamo esattamente anche quando si terrà la presentazione. La world premiere di Smart #2 è confermata per la fine del 2026. Per vederla su strada bisognerà poi attendere il 2027. Non rimane, quindi che aspettare maggiori novità su questo modello molto atteso.