Smart Concept #2: torna la due posti per la città più famosa al mondo

La Smart Concept #2 ha debuttato a livello globale con delle immagini che lasciano trasparire un ritorno al passato con soluzioni all’avanguardia. Nella sfida contemporanea green che il marchio tedesco intende affrontare in Europa c’è anche lo zampino della Cina. La Casa automobilistica Daimler, infatti, ha stretto quattro anni fa un’alleanza con Geely per la realizzazione della nuova gamma di Smart.

L’arrivo futuro della #2 rappresenta un ritorno al passato, ma anche l’inizio di una nuova era, annunciata in occasione dello Smart Global Brand Event tenutosi a Pechino. Con lo slogan “Change of Perspectives”, l’evento ha visto l’arrivo anche della Smart #6 EHD, la prima berlina fastback premium, arricchita di tecnologia Electric Hybrid Drive per una lunga autonomia, destinata al mercato del Paese del Dragone Rosso.

Orientata all’Europa

Il successo delle agili citycar elettriche nelle metropoli ha spinto i vertici del brand Smart a rigettarsi in una entry level adatta alle giungle urbane europee. A metà marzo del 2024 la Smart ForTwo è uscita di produzione, lasciando un vuoto nella gamma. Il modello a due posti, nato dall’estro di un dipendente della Mercedes-Benz, in tre diverse serie, ha rappresentato la soluzione a tutti i problemi di parcheggio nelle grandi città. Compatta, sgusciante e migliorata di generazione in generazione ha trovato il modo di spiccare nel Vecchio Continente in oltre un quarto di secolo.

La prima serie era lunga 2,5 metri esatti, la seconda e la terza arrivarono a 2,7 metri. Il look della nuova generazione, mostrato con la Concept #2, è rimasto fedele al modello originario, inserendosi alla perfezione tra la #1 e la #3, unendo l’ingegneria premium intelligente di Smart con lo stile distintivo del Mercedes-Benz Global Design Team. Il patrimonio genetico della ForTwo si nota in ogni elemento della Concept #2 che anticipa la versione definitiva che arriverà ad ottobre in Europa con l’unveiling previsto a Parigi.

Orientata allo stile del brand “Love, Pure, Unexpected”, la Concept #2 è stata sviluppata interamente dal Mercedes-Benz Global Design Team. Adottando un approccio unico definito “Function becomes Fashion”, mostra una silhouette compatta, una distintiva livrea bicolore bianco opaco e oro caldo, interni con dettagli in pelle di alta qualità ed elementi innovativi su superfici traslucide.

Open your mind

Prodotta sulla nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA), la futura Smart #2 aprirà un nuovo capitolo sposando in pieno gli obiettivi green del Vecchio Continente. Con la classica configurazione con le ruote agli angoli offre una agilità fuori dal comune, con un raggio di sterzata di appena 6,95 metri, e una estetica convincente.

Si prevede un’autonomia fino a circa 300 chilometri e una ricarica rapida in corrente continua dal 10% all’80% in meno di 20 minuti. Il modello integra inoltre funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) per rispondere alle esigenze urbane dei clienti. Sarà una delle protagoniste assolute al Salone di Parigi nell’ottobre 2026.

Kai Sieber, Head of Design Smart presso Mercedes-Benz, ha dichiarato: “Crediamo che una city car debba essere più di una semplice soluzione: deve suscitare emozioni. Portando avanti l’eredità del design iconico della Fortwo, la Concept #2 traduce la nostra forte personalità in una nuova era in cui ‘Function becomes Fashion’. Non si tratta solo di praticità intelligente, ma di una vera estensione dell’identità personale”.