Da Parigi a Roma si alza il coro "viva la Smart #2": ecco l'erede della ForTwo

Le metropoli europee, da Roma a Parigi passando per Londra, sono pronte ad abbracciare l’erede della smart ForTwo, una delle automobili che hanno più amato e che ha trasformato il concetto di mobilità urbana: la smart #2. Nata negli anni ’90 per sfidare le convenzioni del traffico cittadino, oggi ritorna con una rinnovata veste dopo un periodo di assenza che per molti appassionati è stato percepito come una mancanza difficile da colmare. La presentazione della Concept segna il primo passo ufficiale verso il debutto della vettura di serie, con una certezza: il DNA dell’originale è stato conservato e trasmesso con successo. La trazione, come nell’ultima fase, sarà elettrica.

Un design tra tradizione e spirito “cool”

Il ritorno di questa due posti non è un’operazione nostalgia odiernamente tanto in voga, ma una reinvenzione curata dal Mercedes-Benz Global Design Team. La nuova filosofia stilistica, denominata “Love, Pure, Unexpected”, punta a superare la dimensione della praticità pura per trasformare l’auto in un’estensione dell’identità personale, in un oggetto del desiderio. Un concetto un po’ filosofico, ma che potrebbe incontrare riscontri positivi. In fondo, tutti vogliono una vettura che esalti la propria persona. La silhouette, invece, rimane fedele alle dimensioni compatte che l’hanno resa celebre, anche se le linee si fanno più pulite e ricercate.

Uno degli aspetti più distintivi del design esterno è la raffinata combinazione cromatica bicolore, caratterizzata da una finitura matte bianca impreziosita da dettagli in oro caldo. Il legame con il mondo della moda di fascia premium è evidente nei particolari: la Concept #2 sfoggia inserti in pelle e fibbie che richiamano un minimalismo moderno e sofisticato, trattando la carrozzeria come una tela su cui esprimere la propria individualità.

Novità tecniche e dotazioni

I dettagli tecnici definitivi saranno svelati soltanto durante il Global Brand Event “Change of Perspectives” previsto per il 22 aprile a Pechino e successivamente ad Auto Beijing 2026, tuttavia, dal brand confermano alcuni pilastri fondamentali di questo veicolo. La nuova smart #2 sarà completamente elettrica, posizionandosi nel segmento della mobilità intelligente premium.

Per quanto riguarda le dotazioni, il marchio punta su un modello di business orientato al cliente e altamente efficiente, integrando l’esperienza di Mercedes-Benz AG e Geely Holding Group nella creazione di veicoli connessi e all’avanguardia. Sebbene i dati precisi su motore, autonomia e ricarica non siano stati ancora ufficializzati, la strategia di espansione di smart suggerisce l’adozione di batterie di nuova generazione capaci di garantire percorrenze urbane ottimali e tempi di ricarica rapidi, in linea con gli standard dei modelli #1 e #3 già presenti sul mercato.

Posizionamento e prezzi

Il prezzo della futura smart #2 rimane un tassello ancora da scoprire. La “compattissima” vettura da città si collocherà come la porta d’accesso alla gamma del brand, puntando a ridefinire lo stile di vita urbano non solo in Europa e Cina, ma in tutti i principali mercati globali (anche se il Vecchio Continente resterà il suo punto di riferimento, come accadeva in passato).

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire una soluzione non convenzionale che, fedele al claim “open your mind”, sappia ancora una volta sorprendere e affascinare gli automobilisti che cercano il massimo del comfort in dimensioni ridotte. Dunque, adesso non resta che aspettare ancora un paio di giorni, poi potremo ammirarla dal vivo.