Smart #6, test invernali per la nuova ibrida Plug-in: quasi pronta al debutto sul mercato

La nuova Smart #6 sarà una delle più grandi novità 2026 della casa automobilistica controllata dalla joint venture tra Geely e Mercedes. Svelata a dicembre 2025, sul mercato arriverà nel corso dell’anno. Intanto, lo sviluppo sta continuando e la nuova berlina ibrida Plug-in ha iniziato a svolgere in Cina i test invernali.

SUL MERCATO CINESE NEI PROSSIMI MESI

Smart #6 è stata definita dalla casa automobilistica come un modello che fonde “standard tedeschi e tecnologie made in China“. Parlando dei test invernali, non sono stati condivisi dettagli del luogo dove si stanno svolgendo ma secondo la stampa cinese si tratterebbe della provincia di Heilongjiang, considerata una delle più fredde della Cina, con temperature che scendono sotto i -35 gradi. Smart ha condiviso anche alcune immagini della vettura che appare ancora camuffata. Non è un problema perché abbiamo già visto le immagini ufficiali dell’auto. Possiamo comunque notare che adotta ancora maniglia a scomparsa che presto saranno vietate in Cina. Inoltre, su tetto vediamo la presenza del sensore LiDAR che servirà per le avanzate funzionalità di assistenza alla guida di cui disporrà.

SMART #6: CARATTERISTICHE TECNICHE

Insomma, i test di sviluppo stanno andando avanti, in vista del debutto ufficiale. A quel punto scopriremo anche i prezzi della berlina ibrida Plug-in. Ricapitoliamo brevemente le caratteristiche tecniche del nuovo modello. Smart #6 misura 4.906 mm lunghezza x 1.922 mm larghezza x 1.508 mm altezza, con un passo 2.926 mm. Il fontale si caratterizza per la presenza di una barra luminosa continua che unisce i due fari, abbinata a una griglia nera nella parte inferiore. Al posteriore c’è invece uno spoiler attivo a scomparsa. Sotto al cofano troveremo un powertrain NordThor Hybrid 2.0 di Geely. Si tratta di un motore 4 cilindri 1.5T da 120 kW e da un motore elettrico (200 kW), abbinati a un cambio DHT a 3 velocità. La potenza di sistema arriva a 320 kW.

L’autonomia in modalità puramente elettrica è di 285 km (CLTC), garantita da una batteria LFP la cui capacità non è stata ancora rivelata. Complessivamente, secondo la casa automobilistica, la Smart #6 è in grado di percorrere oltre 1.800 km (batteria più benzina), ovviamente sempre secondo il ciclo CLTC. Ancora non noti i prezzi. Arriverà pure in Europa? Al momento non lo sappiamo con certezza ma è probabile che si tratti di un modello espressamente pensato solamente per il mercato cinese.