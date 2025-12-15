Jaguar Land Rover nega tutto: non abbiamo licenziato Gerry McGovern

All’inizio di dicembre era circolata la clamorosa indiscrezione che Jaguar Land Rover avesse licenziato il responsabile di design Gerry McGovern, quello che aveva ideato la nuova Brand Identity di Jaguar, che aveva fatto molto discutere per via di alcune scelte molto particolari. Intendiamoci, il designer dietro al concept Jaguar Type 00 ma che comunque in passato aveva firmato molti importanti modelli della casa automobilistica. Si erano fatte molte ipotesi sui reali motivi del licenziamento anche perché l’azienda non aveva commentato la notizia. Adesso, a circa 10 giorni arriva la dichiarazione ufficiale di Jaguar Land Rover.

Non è vero che abbiamo licenziato Gerry McGovern e non intendiamo commentare ulteriormente le speculazioni.

LAVORA ANCORA PER JAGUAR LAND ROVER?

Sicuramente un intervento così tardivo è curioso vista la portata della notizia e delle speculazioni che ne sono poi derivate. La dichiarazione è inoltre molto stringata. Gerry McGovern non è quindi stato licenziato da Jaguar Land Rover ma la casa automobilistica ha voluto aggiungere altro, e cioè se McGovern riveste ancora il medesimo ruolo o se ci sono stati cambiamenti. Il rapporto di Autocar era stato ripreso a livello mondiale, ma Jaguar Land Rover non aveva risposto alle richieste di commento avanzate in quel momento. A distanza di una decina di giorni invece arriva questo commento molto stringato. L’iniziale silenzio della casa automobilistica era stato interpretato come la conferma che le notizie erano vere, scatenando un’ondata di reazioni all’apparente brusca fine della carriera del responsabile del design che nel tempo ha firmato molti modelli importanti.

Ricordiamo che McGovern, 69 anni, supervisiona il design dei marchi Jaguar e Land Rover dal 2020, dopo essere stato promosso a capo del design Land Rover, incarico che aveva iniziato nel 2006. Questa vicenda finisce davvero qui con questa dichiarazione di Jaguar Land Rover? Per il momento sembra di si ma lo capiremo meglio nel corso dei prossimi mesi.