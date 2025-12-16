Bentley, il nuovo Urban SUV elettrico si mostra un po' di più: svelati gli interni

Bentley porterà al debutto il suo nuovo “Urban SUV" nel corso del 2026. Si tratta di un SUV elettrico che andrà a posizionarsi sotto la Bentayga i cui test su strada stanno già andando avanti da un po’ di tempo. Adesso sono arrivate nuove foto spia che oltre a svelare qualcosa di più nell’aspetto di questo nuovo modello, permettono di dare un’occhiata anche all’abitacolo che presenterà davvero molta tecnologia.

BENTLEY URBAN SUV: GLI INTERNI

Urban SUV è ovviamente un nome provvisorio che Bentley ha attribuito a questo modello per identificarlo in attesa della sua presentazione ufficiale. Come detto, i nuovi scatti spia sono interessanti in quanto permettono di capire cosa offrirà all’interno dell’abitacolo. A quanto pare c’è tantissima tecnologia con un’abbondanza di schermi che ricorda un po’ l’abitacolo della nuova Porsche Cayenne Elettrica.

Dietro al volante c’è la strumentazione digitale, ma l’aspetto più interessante è l’ampio display verticale curvo del sistema infotainment. I rivestimenti e i materiali sono invece in perfetto stile Bentley. Sebbene la vettura sia ancora un prototipo si nota un mix di pelle e materiali premium per l’abitacolo.

DEBUTTO NEL 2026

Le nuove foto spia mostrano l’Urban SUV di Bentley con un camuffamento inferiore rispetto al passato. Finalmente possiamo intravedere anche un accenno dei veri gruppi ottici, anziché quelli finti visti sui precedenti muletti. Gruppi ottici che non saranno quindi circolari e sembrano presentare un’aspetto moderno anche se sembra che non saranno quelli visti sul concept EXP 15. Nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il momento del debutto, sicuramente ne sapremo di più sulle forme del nuovo SUV elettrico.

Per quanto riguarda, invece, la meccanica, il SUV poggerà sulla piattaforma PPE e di certo sappiamo solamente che potrà contare sulla possibilità di recuperare 160 km di autonomia in 7 minuti. Si dice, tuttavia, che potrebbe condividere molti degli elementi tecnici della nuova Porsche Cayenne elettrica. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi. Non rimane, quindi, che attendere novità sullo sviluppo di questo modello.