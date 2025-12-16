Nuova Omoda 5 SHS-H, in offerta da 149 euro al mese con finanziamento

Omoda sta guadagnando sempre più spazio sul mercato italiano assieme al marchio Jaecoo, entrambi del Gruppo Chery. Per spingere ulteriormente sulle vendite, la casa automobilistica ha messo in promozione Omoda 5 SHS-H da poco arrivata sul mercato italiano. In caso di rottamazione di un veicolo usato ed esclusivamente presso le concessionarie aderenti all’iniziativa, sarà possibile ottenere un’interessante sconto e portarsi a casa il SUV con un finanziamento che prevede rate da 149 euro al mese.

OMODA 5 SHS-H: CARATTERISTICHE TECNICHE

Omoda 5 SHS-H cioè Super Hybrid System, non differisce dalla versione a benzina che abbiamo già provato in passato, tranne che per la motorizzazione che in questo caso è ibrida. Infatti, sotto al cofano abbiamo un motore benzina 1.5 TGDi abbinato a due unità elettriche alimentate da batteria con una capacità di 1,8 kWh. Potenza di sistema pari a 224 CV. Per questo modello, la casa automobilistica dichiara un’autonomia complessiva con un pieno di benzina di oltre 900 km. Due sono gli allestimenti in cui è proposta la vettura: Pure e Premium. Si parte da 28.500 euro e proprio l’allestimento Pure è il protagonista dell’offerta.

L’OFFERTA: SCONTO, RATE E INTERESSI

Con rottamazione, finanziamento e presso le concessionarie aderenti, il prezzo di Omoda 5 SHS-H scende a 22.900 euro, pari ad uno sconto di 5.600 euro. Con un’anticipo di 4.890 euro, sarà possibile portasi a casa il SUV con rate da 149 euro. C’è poi una rata finale di 16.396 euro.

Anticipo 4.890 euro

35 rate mensili di 149 euro

Maxi Rata 16.396 euro

TAN fisso 5,95% – TAEG 7,22%

Valida fino al 31/12/2025

Di seguito le complete condizioni economiche dell’offerta come riportato sul sito della casa automobilistica.