Nuova Omoda 5 SHS-H, in offerta da 149 euro al mese con finanziamento
La nuova Omoda 5 SHS-H è offerta con rate da 149 euro, anticipo di 4.890 euro e maxi rata finale di 16.396 euro
Omoda sta guadagnando sempre più spazio sul mercato italiano assieme al marchio Jaecoo, entrambi del Gruppo Chery. Per spingere ulteriormente sulle vendite, la casa automobilistica ha messo in promozione Omoda 5 SHS-H da poco arrivata sul mercato italiano. In caso di rottamazione di un veicolo usato ed esclusivamente presso le concessionarie aderenti all’iniziativa, sarà possibile ottenere un’interessante sconto e portarsi a casa il SUV con un finanziamento che prevede rate da 149 euro al mese.
OMODA 5 SHS-H: CARATTERISTICHE TECNICHE
Omoda 5 SHS-H cioè Super Hybrid System, non differisce dalla versione a benzina che abbiamo già provato in passato, tranne che per la motorizzazione che in questo caso è ibrida. Infatti, sotto al cofano abbiamo un motore benzina 1.5 TGDi abbinato a due unità elettriche alimentate da batteria con una capacità di 1,8 kWh. Potenza di sistema pari a 224 CV. Per questo modello, la casa automobilistica dichiara un’autonomia complessiva con un pieno di benzina di oltre 900 km. Due sono gli allestimenti in cui è proposta la vettura: Pure e Premium. Si parte da 28.500 euro e proprio l’allestimento Pure è il protagonista dell’offerta.
L’OFFERTA: SCONTO, RATE E INTERESSI
Con rottamazione, finanziamento e presso le concessionarie aderenti, il prezzo di Omoda 5 SHS-H scende a 22.900 euro, pari ad uno sconto di 5.600 euro. Con un’anticipo di 4.890 euro, sarà possibile portasi a casa il SUV con rate da 149 euro. C’è poi una rata finale di 16.396 euro.
- Anticipo 4.890 euro
- 35 rate mensili di 149 euro
- Maxi Rata 16.396 euro
- TAN fisso 5,95% – TAEG 7,22%
- Valida fino al 31/12/2025
Di seguito le complete condizioni economiche dell’offerta come riportato sul sito della casa automobilistica.
Prezzo di listino e messa su strada inclusa (IPT e contributo PFU escluso) 28.500 euro. Prezzo promo 22.900 euro, solo in caso di rottamazione di un veicolo usato ed esclusivamente presso i dealer aderenti all’iniziativa. Anticipo 4.890 euro, durata 36 mesi, 35 rate mensili di 149 euro (incluse spese incasso di 4,50 euro/rata). Maxi Rata 16.396 euro. Importo Totale del Credito 18.351 euro (spese istruttoria 325 euro, bollo 16 euro). Spese invio rendiconto periodico digitale: 2 euro/anno. Interessi totali 3.099 euro. Importo Totale Dovuto (escluso anticipo) 21.955 euro. TAN fisso 5,95% – TAEG 7,22%.