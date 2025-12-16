Volkswagen chiude il suo primo stabilimento tedesco: cessa la produzione a Dresda

Il piano di ristrutturazione di Volkswagen concordato con le parti sociali prevede anche la riorganizzazione delle sue attività produttive con l’obiettivo di ridurre i costi. Parte di questo piano lo stop della produzione della fabbrica di Dresda dove si costruivano solamente auto elettriche della serie ID, impianto simbolo voluto da Ferdinand Piëch che si caratterizza per un design avveniristico tanto da essere soprannominato la “fabbrica di vetro”. Lo stop alla produzione e la chiusura della fabbrica ha anche un risvolto molto importante per la storia di Volkswagen. Infatti, si tratta della prima fabbrica che la casa automobilistica chiude nei suoi 88 anni di storia.

Non abbiamo preso alla leggera la decisione di porre fine alla produzione di veicoli nella Fabbrica di Vetro dopo oltre 20 anni. Da un punto di vista economico, tuttavia, era assolutamente necessario. È ancora più importante che negli ultimi mesi siamo riusciti a sviluppare un concept sostenibile per il sito, con una chiara prospettiva per i prossimi anni. Insieme alla TU Dresden, stiamo trasformando la fabbrica in un luogo in cui mobilità, tecnologia e scienza convergono.

Così si è espresso Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen. Curiosità, l’ultimo esemplare prodotto è una Volkswagen ID.3 rossa che sarà esposta all’interno dell’impianto per ricordare gli oltre 20 anni di attività di questa fabbrica.

IL FUTURO DELLA FABBRICA

Per la Gläserne Manufaktur di Dresda il futuro è lontano dall’auto. A partire da gennaio, infatti, partirà una ristrutturazione che prevede, in prima battuta, lo smantellamento delle linee di produzione delle vetture della serie ID. Contestualmente, inizieranno i lavori per trasformare la fabbrica in un campus dedicato all’innovazione, un progetto portato avanti in collaborazione con il Land della Sassonia e l’Università Tecnica di Dresda. Nel campus si porteranno avanti progetti in campi come intelligenza artificiale, robotica e microelettronica. Sono previsti investimenti per circa 50 milioni di euro. I circa 230 dipendenti della fabbrica di Desdra avranno la possibilità di essere ricollocati in altre fabbriche del Gruppo tedesco.