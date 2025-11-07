Omoda 5 SHS-H, Jaecoo 5 e Jaecoo 5 EV stanno arrivando in Italia: caratteristiche e prezzi

Omoda & Jaecoo, marchio del Gruppo Chery, continua a portare avanti un’ambiziosa strategia di crescita in Europa che sta dando i suoi frutti anche in Italia dove la casa automobilistica sta progressivamente ritagliandosi uno spazio sempre più grande. Strategia che prevede l’arrivo di nuovi modelli per accontentare un po’ tutte le esigenze della clientela. Nelle concessionarie stanno infatti per arrivare alcune importanti novità che erano state svelate in occasione della Super Hybrid Night all’Alcatraz di Milano. Stiamo parlando di Omoda 5 SHS-H (full hybrid), Jaecoo 5 (benzina) e Jaecoo 5 EV (100% elettrica). Modelli su cui il marchio cinese punta molto.

OMODA 5 SHS-H: NUOVO SUV IBRIDO

Omoda 5 SHS-H (Super Hybrid System) non differisce dalla versione a benzina che abbiamo già provato in passato, tranne che per la motorizzazione. Sotto al cofano troviamo quindi un motore benzina 1.5 TGDi abbinato a due unità elettriche alimentate da batteria con una capacità di 1,8 kWh. La casa automobilistica dichiara una potenza di sistema pari a 224 CV. Consumi WLTP pari a 5,3 litri per 100 km che consentono un’autonomia complessiva di oltre 900 km.

Nuova Omoda 5 SHS-H (Full Hybrid) è proposta in due allestimenti – Pure e Premium – con prezzi chiavi in mano rispettivamente di 28.500 euro e 31.500 euro. Parlando delle dotazioni di serie, l’allestimento Pure include dotazioni come il doppio display da 12,3 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, clima automatico bi-zona, ADAS di ultima generazione (tra cui cruise control adattivo, mantenimento corsia, frenata automatica d’emergenza, monitoraggio angolo cieco) e cerchi in lega da 17 pollici. Invece, la più ricca versione Premium aggiunge cerchi da 18 pollici, interni in ecopelle con sedili anteriori ventilati e riscaldati, impianto audio SONY a 8 altoparlanti, tetto apribile, vetri privacy, portellone elettrico, ricarica wireless da 50W e sistema di telecamere a 540 gradi con visuale a effetto “auto trasparente”. La garanzia su tutti i modelli Omoda & Jaecoo è di 7 anni o 150.000 km, estesa a 8 anni o 160.000 km per i componenti ad alto voltaggio.

JAECOO 5: BENZINA ED ELETTRICA

Il nuovo SUV misura 4.380 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.650 mm altezza, con un passo di 2.620 mm. Jaecoo 5 si appresta quindi a debuttare sul mercato italiano con due motorizzazioni e due allestimenti: Pure ed Exclusive. Nella versione a benzina, sotto al cofano troviamo un motore quattro cilindri 1.6 TGDi da 147 CV e 275 Nm, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT) e trazione anteriore.

C’è poi il modello 100% elettrico che può contare su di un motore da 155 kW (211 CV) alimentato da una batteria da 60,9 kWh, con autonomia fino a 402 km (WLTP). La dotazione di base prevede, tra le altre cose, cerchi in lega da 18 pollici, fari a LED, display centrale da 13,2 pollici e 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). L’allestimento Exclusive aggiunge dettagli premium come interni in eco-pelle, climatizzatore automatico bi-zona, sedili anteriori riscaldabili e ventilati, portellone elettrico, tetto panoramico e impianto audio SONY a 8 altoparlanti. La versione elettrica aggiunge inoltre la connettività OTA, il sistema Vehicle-to-Load (V2L) e un vano anteriore aggiuntivo (frunk).

Quanto costa la nuova Jaecoo 5 in Italia? Si parte dai 27.500 euro del modello a benzina. Per il modello elettrico ci vogliono almeno 35.500 euro.