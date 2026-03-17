Omoda 9 SHS-P Black Knight Edition, ammiraglia in abito scuro: da 54.000 euro

OMODA & JAECOO svela in una veste che sembra nata per sfidare le convenzioni estetiche del segmento premium. Si chiama Omoda 9 SHS-P Black Knight Edition, una versione speciale che non si limita a cambiare colore, ma riscrive completamente il linguaggio del “dark luxury” per il mercato italiano. Osservandola, si percepisce immediatamente come questa edizione radicale cerchi di fondere l’eleganza di un’ammiraglia con la grinta di un oggetto tecnologico d’avanguardia, avvolgendo ogni dettaglio in una coltre di mistero e potenza.

La veste scura che dona più eleganza

Il protagonista assoluto di questa metamorfosi è il nuovo trattamento esterno Matte Black. Questa verniciatura opaca non è una semplice scelta cromatica, ma una finitura che valorizza le linee scolpite della carrozzeria, rendendo i volumi dell’auto ancora più imponenti e sofisticati. Per contrastare l’opacità del corpo vettura, i designer hanno optato per numerosi inserti in nero gloss, che sostituiscono i componenti grigi della versione standard: dagli inserti sulla calandra a quelli delle prese d’aria, passando per le minigonne, gli specchietti retrovisori e i parafanghi anteriori. Persino le barre sul tetto e il paraurti posteriore adottano questa finitura lucida, mentre i cerchi in lega da 20 pollici in alluminio Black Gloss completano un profilo laterale che trasmette una presenza su strada sportiva ed esclusiva.

L’atmosfera da “Cavaliere Nero” non si ferma all’esterno, ma avvolge i passeggeri non appena varcano la soglia dell’abitacolo. Gli interni sono stati completamente reinterpretati in un abbinamento dedicato con rivestimenti in pregiata pelle Nappa nera. In questo ambiente, la qualità dei materiali si fonde con un approccio high-tech progettato per offrire un’esperienza immersiva, dove il comfort elevato e la silenziosità di marcia diventano i pilastri di un viaggio di classe superiore.

Il motore ibrido

Sotto questa veste oscura batte però un cuore tecnologico tra i più avanzati della categoria. La Black Knight Edition eredita l’architettura Super Hybrid (SHS-P), un sistema plug-in che combina un motore 1.5 TGDi a ciclo Miller con ben tre motori elettrici e una trasmissione ibrida dedicata DHT. I numeri parlano di una potenza complessiva brutale: 537 CV e 650 Nm di coppia, capaci di proiettare questo SUV da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. Grazie alla batteria da 34,46 kWh, l’auto può percorrere fino a 145 km in modalità puramente elettrica (ciclo WLTP), mentre l’autonomia complessiva supera gli 1.100 km, rendendola ideale per i lunghi viaggi senza l’ansia della ricarica. La trazione integrale intelligente assicura inoltre stabilità e sicurezza, indipendentemente dalle condizioni del manto stradale.

Listino prezzi

La nuova Omoda 9 SHS-P Black Knight Edition sarà disponibile presso la rete ufficiale italiana a partire dalla fine di marzo 2026. Il posizionamento di prezzo riflette l’esclusività dell’offerta: il listino chiavi in mano è fissato a 54.000 euro. Questa cifra è composta dal prezzo base dell’ammiraglia Omoda 9 SHS-P (51.900 euro) a cui si aggiunge il costo del pacchetto speciale Black Knight Edition, pari a 2.100 euro, comprensivo di tutte le finiture estetiche e dei rivestimenti interni dedicati.