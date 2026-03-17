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Caterham Seven HWM Edition: celebra il mito della monoposto di Stirling Moss

Una serie speciale limitata a soli 19 esemplari per celebrare una delle monoposto più importanti del motorsport britannico e il legame con la storica scuderia HWM.

Caterham Seven HWM Edition: celebra il mito della monoposto di Stirling Moss
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 17 mar 2026

Caterham Cars, il costruttore britannico famoso per le sue auto sportive leggere e retrò, ha presentato la nuova Seven HWM Edition. Realizzata in collaborazione con HWM (Hersham and Walton Motors), storica concessionaria e realtà legata al mondo delle corse nel Regno Unito, questa edizione speciale celebra una delle pagine più gloriose del motorsport britannico.

Un omaggio alla monoposto HWM-Alta

Il progetto è un tributo alla leggendaria HWM-Alta del 1951, la monoposto che contribuì a rendere celebre la scuderia HWM nelle competizioni del dopoguerra. Fondato nel 1938, divenne uno dei team inglesi più importanti dell’epoca, e fu il primo a vincere in un Gran Premio dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

La monoposto del 1951 non è solo una vettura storica, ma un simbolo di eccellenza motoristica. Al volante della HWM-Alta si alternarono piloti leggendari, tra cui Stirling Moss, che portò la vettura a conquistare diversi podi e ben sette vittorie in una singola stagione.

Un colore e tanti dettagli esclusivi

Il colore HWM Green per la carrozzeria è lo stesso della storica monoposto e non mancano dettagli specifici, come gli elementi con finitura in Retro Grey. Negli interni troviamo il cruscotto SuperSprint in alluminio tornito a mano, i sedili da corsa in pelle o in materiale composito con il logo HWM e la targhetta con la numerazione progressiva dell’esemplare, posizionata sul cruscotto lato passeggero.

La Caterham Seven nella versione 420 è spinta da un motore 4 cilindri aspirato da 2.litri di cilindrata da 210 CV, ma con un rapporto peso/potenza di 375 CV per tonnellata che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. La tiratura della Seven HWM Edition è limitata a sole 19 unità e i prezzi partono da 57.990 sterline.

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