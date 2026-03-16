F1 GP Cina: il Gran Premio visto dall'estero

Il successo di Kimi Antonelli a Shanghai ha fatto notizia, naturalmente. Se il nostro, di italiani, punto di vista può essere parziale, è interessante comprendere come la stampa internazionale ha raccontato (per come l’ha visto) il Gran Premio in Cina. Al di là della narrazione su Antonelli, è interessante anche per comprendere come le stesse dinamiche in pista vengano lette differentemente da Paese a Paese. Mentre nel nostro Paese si celebrava il ritorno al successo di un pilota italiano dopo vent’anni, i media internazionali raccontavano una storia completamente diversa.

Gli interrogativi su Antonelli

Partiamo da Antonelli, che sulla carta dovrebbe essere il grande vincitore della gara. Sky Sports ha scelto di inquadrare la sua vittoria non come celebrazione bensì come interrogativo: “Viene di età, ma è pronto per battere Russell per il titolo?“. Ancora più esplicito Toto Wolff, il cui commento è stato ampiamente ripreso: “Vedete già gli headlines in Italia, ‘campione del mondo’. Questo non è bene“. La narrazione internazionale non è sul trionfo dell’italiana, bensì sul rischio psicologico di una pressione eccessiva su un diciannove-enne. ESPN e Motorsport.com hanno seguito la stessa linea: sì, Antonelli ha vinto, ma la domanda vera è se saprà gestire la marea di aspettative che ora lo sommergono.

La supremazia Mercedes

Il secondo filo narrativo che attraversa ogni articolo estero è la superiorità Mercedes. È da tutti visto come un dato di fatto schiacciante. The-Race ha scritto che “Mercedes è arrivata nel 2026 come era arrivata nel 2014“. Dominante, metodica, avanti a tutti. Motorsport.com ha quantificato il gap con precisione analizzando come nel finale di gara, Russell guadagnava più di un secondo a giro sulle Ferrari. ESPN ha notato che a metà gara Antonelli aveva già costruito un vantaggio di 7,6 secondi. Troppo per tutti. Il dibattito internazionale non è “Antonelli ha vinto bene”, è “Mercedes ha vinto di nuovo”. Interessante.

Il disastro McLaren

Ed è qui che il discorso si sposta verso quella che potrebbe essere la vera bomba di questo inizio di stagione: il disastro McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri non hanno nemmeno preso il via della gara di domenica per problemi di power unit. Sportsnaut ha riassunto così: “McLaren ha vinto il costruttori l’anno scorso e arrivava a Shanghai come uno dei team capaci di competere per il titolo. Adesso ha zero punti in due gare e una crisi affidabilità che dovrebbe allarmare chiunque a Woking“. Il nuovo regolamento ibrido, con le sue batterie limitate e la gestione energetica complessa, ha preso tutti di sorpresa. Ma McLaren più di chiunque altro.

La valutazione sulle Ferrari

Su Ferrari il giudizio è più sfumato. Ma anche più critico. Forse rassegnato. Sì, le partenze sono esplosive: Hamilton è riuscito a superare Antonelli e Russell al primo giro, un dato concreto di competitività. Ma poi cosa? The-Race ha scritto che “una volta che Antonelli e Russell si sono riorganizzati, le Ferrari hanno semplicemente non potuto fare nulla“. La velocità pura non c’è. Motorsport.com ha notato che “Hamilton e Leclerc hanno passato il primo terzo di gara a combattere tra loro per il podio, permettendo a Russell di scappare via“. Non è colpa dei piloti: è che la macchina non poteva reggere il passo. Hamilton è riuscito a fare il podio (primo con la Ferrari), ma la narrazione internazionale non celebra questo, semmai osserva che è il massimo possibile per una macchina che non è abbastanza veloce.

Il giudizio sul nuovo regolamento

Il vero tema che anima il dibattito internazionale, però, è il regolamento 2026 stesso. Sportsnaut ha scritto un paragrafo azzeccato: “Il regolamento ibrido ha creato caos. Red Bull-Honda è in difficoltà enormi, McLaren ha affidabilità critica, e Mercedes semplicemente ha capito come funziona tutto meglio degli altri“. Max Verstappen, ripreso da più fonti, è stato esplicito: il regolamento è “crazy”, rende le corse poco prevedibili e troppo dipendenti dalla ricerca della macchina piuttosto che dal pilota. Non è una posizione universale (The-Race ha difeso il regolamento dicendo che comunque i migliori driver stanno vincendo), ma è una posizione che circola.

Quello che colpisce davvero della rassegna stampa internazionale è soprattutto quello che manca. Nessuno analizza il divario Ferrari-Mercedes come un problema tecnico concreto da risolvere. Nessuno parla di cosa la Ferrari potrebbe fare per colmare il gap. E nessuno si ferma a riflettere su una scena che dovrebbe preoccupare Maranello: Leclerc e Hamilton che si combattono per il podio mentre Russell scappa tranquillo in testa.

La narrazione che emerge è fredda e un po’ rassegnata. Mercedes ha la macchina migliore, gli altri no. Fine della storia. Non c’è dibattito sulla competitività, sulla strada da percorrere, sui possibili rimedi. È come se il paddock mondiale avesse già accettato che questa sarà una stagione dove Mercedes domina grazie a una superiorità tecnica pura, e il resto deve solo cercare di raccogliere le briciole. Quello che è assente è la speranza, o almeno la curiosità, su come la Ferrari possa davvero competere. E in una F1 dove i dettagli tecnici dovrebbero essere il cuore del dibattito, questa assenza è significativa.