La Hyundai IONIQ 3 debutterà alla Milano Design Week 2026

Alla Milano Design Week 2026, Hyundai sceglie di raccontare il proprio futuro attraverso il design e la mobilità elettrica. Dal 21 al 26 aprile, il brand coreano sarà protagonista alla Torneria Tortona con “Unfold Story”, un’installazione immersiva pensata per portare i visitatori all’interno del processo creativo che dà forma alle auto che tutti conosciamo: dall’idea iniziale fino alla trasformazione in un oggetto reale, scolpito nell’acciaio e pronto per la strada.

Debutto mondiale per la nuova IONIQ 3

Il momento clou durante l’evento milanese sarà però la prima mondiale della Hyundai IONIQ 3. Il nuovo modello rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione del linguaggio stilistico del brand e della famiglia elettrica Ioniq. Hyundai utilizzerà il debutto per mostrare concretamente come la propria filosofia di design si traduca nei modelli del futuro e la nuova vettura nelle intenzioni sarà proprio la sintesi del percorso raccontato da “Unfold Story”: dall’idea al prototipo, fino alla vettura finale.

Un’elettrica compatta per la città

IONIQ 3 come la denominazione commerciale lascia intuire si collocherà in gamma sotto i modelli Hyundai IONIQ 5 e Hyundai IONIQ 6, ma avrà dimensioni sicuramente superiori alla Inster

L’idea più plausibile è quella di una compatta elettrica urbana, con dimensioni simili a una hatchback di segmento B o C. Un’auto pensata per l’utilizzo quotidiano nelle città europee, con grande attenzione a efficienza, praticità e costi di gestione.

Guardando al linguaggio stilistico Hyundai degli ultimi anni, è facile immaginare che anche IONIQ 3 possa adottare alcuni elementi distintivi già visti sugli altri modelli elettrici del marchio dalle firme luminose “pixel” alle superfici esterne rastremate. Allo stesso modo è logico supporre che gli interni punteranno su materiali sostenibili e un layout minimalista della strumentazione.

IONIQ 3 potrebbe diventare un modello chiave per Hyundai: un’auto pensata per chi vuole passare all’elettrico senza rinunciare a design, tecnologia e praticità. E il debutto alla Milano Design Week non sarebbe quindi casuale: presentare l’auto in uno dei principali eventi internazionali dedicati al design permetterebbe al brand di sottolineare come estetica, innovazione e mobilità sostenibile siano ormai parte dello stesso progetto.