La Hyundai IONIQ 3 debutterà alla Milano Design Week 2026
Con la Ioniq 3 Hyundai mostrerà come la propria visione di design può essere tradotta efficacemente nei modelli del futuro
Alla Milano Design Week 2026, Hyundai sceglie di raccontare il proprio futuro attraverso il design e la mobilità elettrica. Dal 21 al 26 aprile, il brand coreano sarà protagonista alla Torneria Tortona con “Unfold Story”, un’installazione immersiva pensata per portare i visitatori all’interno del processo creativo che dà forma alle auto che tutti conosciamo: dall’idea iniziale fino alla trasformazione in un oggetto reale, scolpito nell’acciaio e pronto per la strada.
Debutto mondiale per la nuova IONIQ 3
Il momento clou durante l’evento milanese sarà però la prima mondiale della Hyundai IONIQ 3. Il nuovo modello rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione del linguaggio stilistico del brand e della famiglia elettrica Ioniq. Hyundai utilizzerà il debutto per mostrare concretamente come la propria filosofia di design si traduca nei modelli del futuro e la nuova vettura nelle intenzioni sarà proprio la sintesi del percorso raccontato da “Unfold Story”: dall’idea al prototipo, fino alla vettura finale.
Un’elettrica compatta per la città
IONIQ 3 come la denominazione commerciale lascia intuire si collocherà in gamma sotto i modelli Hyundai IONIQ 5 e Hyundai IONIQ 6, ma avrà dimensioni sicuramente superiori alla Inster
L’idea più plausibile è quella di una compatta elettrica urbana, con dimensioni simili a una hatchback di segmento B o C. Un’auto pensata per l’utilizzo quotidiano nelle città europee, con grande attenzione a efficienza, praticità e costi di gestione.
Guardando al linguaggio stilistico Hyundai degli ultimi anni, è facile immaginare che anche IONIQ 3 possa adottare alcuni elementi distintivi già visti sugli altri modelli elettrici del marchio dalle firme luminose “pixel” alle superfici esterne rastremate. Allo stesso modo è logico supporre che gli interni punteranno su materiali sostenibili e un layout minimalista della strumentazione.
IONIQ 3 potrebbe diventare un modello chiave per Hyundai: un’auto pensata per chi vuole passare all’elettrico senza rinunciare a design, tecnologia e praticità. E il debutto alla Milano Design Week non sarebbe quindi casuale: presentare l’auto in uno dei principali eventi internazionali dedicati al design permetterebbe al brand di sottolineare come estetica, innovazione e mobilità sostenibile siano ormai parte dello stesso progetto.