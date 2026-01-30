Chery e Jaguar Land Rover, trattative in corso: l'idea di produrre auto cinesi nel Regno Unito

La notizia è certamente di quelle interessanti. Secondo quanto riporta il Financial Times e Auto Express, Chery starebbe discutendo con Jaguar Land Rover per arrivare a produrre le sue auto all’interno delle fabbriche della casa automobilistica inglese. Insomma, la proposta prevede che l’azienda cinese utilizzi uno stabilimento produttivo esistente di proprietà di Jaguar Land Rover per costruire automobili nel Regno Unito. L’iniziativa sarebbe ben vista anche dal Governo inglese. L’industria automotive del Regno Unito è in difficoltà e se l’accordo dovesse essere effettivamente raggiunto, permetterebbe a Jaguar Land Rover di aumentare la produzione dei suoi stabilimenti.

Inoltre, l’intesa sarebbe molto importante per il Governo inglese al fine di raggiungere l’obiettivo di produrre nel Paese 1,3 milioni di veicoli all’anno entro il 2035, quasi il doppio delle 738.000 unità del 2025.

UN NUOVO ACCORDO E VANTAGGI PER TUTTI

Vale la pena di notare che Jaguar Land Rover e Chery già collaborano da tempo avendo creato la joint venture Chery Jaguar Land Rover nel 2012 per produrre alcuni modelli del marchio inglese sul suolo cinese. Non possiamo poi non ricordare che proprio grazie alla collaborazione con Chery, Jaguar Land Rover riporterà in vita il marchio Freelander. Sebbene i negoziati siano in una fase iniziale e i dettagli debbano ancora essere definiti, Chery e Jaguar Land Rover terranno ulteriori colloqui durante la visita di Starmer in Cina, la prima di un premier britannico in otto anni. Cosa andrebbe a produrre Chery nel Regno Unito? Si vocifera dei modelli Omoda e Jaecoo, un marchio che sta crescendo molto rapidamente in Europa.

Insomma, Il Regno Unito e la casa automobilistica inglese potrebbero beneficiare molto da questa eventuale nuova intesa. Anche Chery, però, godrebbe di diversi vantaggi visto che potrebbe produrre i modelli per il Vecchio Continente direttamente in Europa. Tra questi, anche la possibilità di evitare i dazi che l’UE ha imposto sulle auto elettriche prodotte in Cina. Tuttavia, a pesare sull’intesa ci potrebbero essere gli alti costi dell’energia e della manodopera. Va detto, comunque, che Chery già dispone di un impianto produttivo in Europa. Si trova in Spagna ed è stato acquistato da Nissan. Non rimane che attendere per capire se si arriverà ad un accordo oppure no.