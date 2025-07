Freelander rinasce grazie a Chery e si prepara a tornare: ecco le prime foto spia dalla Cina

La Freelander si appresta a tornare dopo una lunga assenza ma, attenzione, sarà il frutto del lavoro della Joint Venture tra Jaguar Land Rover e il Gruppo Chery. Il nuovo modello sarà infatti portato al debutto inizialmente in Cina per poi arrivare anche in Europa. L’accordo tra l’azienda inglese e quella cinese su questo nuovo progetto risale ad un anno fa e prevede il lancio di una serie di SUV che saranno proposti sia in Cina e sia nel Vecchio Continente. La nuova Freelander sarà quindi il primo modello di una nuova famiglia di veicoli sviluppati congiuntamente. Il lavoro sul primo modello sta andando avanti e, adesso, è stato intercettato in Cina durante una classica sessione di test su strada.

LA NUOVA FREELANDER AVVISTATA IN CINA

Le foto spia sono state scattate nella città di Suzhou, nella provincia di Jiangsu. Lo stabilimento Chery Jaguar Land Rover si trova nella contea di Changshu, sotto la giurisdizione di Suzhou. Dunque, la nuova Freelander è stata intercettata su strada non troppo lontana dallo stabilimento della join venture. Il muletto delle foto spia appare ovviamente ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria. Nonostante questo, si può comunque notare che la sua forma richiama un po’ quella della Range Rover Sport. La vettura presenta una linea del cofano alta, una linea del tetto piatta e uno sbalzo posteriore ridotto.



Le dimensioni saranno importanti dato che si parla di unatanto che in passato si parlava della possibilità che potesse essere proposto in una configurazione a 6 posti (schema 2+2+2). Internamente, il progetto presenta il nome in codice E0V e poggerà sullache permette di supportare. Quando debutterà? La presentazione sarebbe attesa tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Come detto, inizialmente sarà messo in vendita in Cina per poi arrivare in Europa. Nel corso dei prossimi mesi arriveranno maggiori dettagli che permetteranno di capire qualcosa di più dello sviluppo della nuova Freelander.