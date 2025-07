KTM svela la gamma Motocross 2026: prestazioni e look da gara

Ci sono motociclette, e poi ci sono le KTM. Non semplici mezzi a due ruote, ma strumenti di conquista per chi vive il motocross come passione, sfida, e identità. La nuova gamma Motocross e Minicycle 2026 ne è l’ennesima conferma. Dieci modelli, dalle mini-moto per i giovani talenti alle potenti SX-F da competizione, arriveranno nei concessionari ufficiali a settembre 2025, con una promessa: portare ogni pilota un passo più vicino alla bandiera a scacchi.

SX e SX-F 2026, per chi corre sempre con la mente alla gara

Chi frequenta il paddock sa bene che lesono già protagoniste assolute nei campionati più importanti del mondo. Nelle mani dei campioni, la qui la versione Rally Replica ) domina in, mentre ladetta legge in. Anche negli USA, tra i saltie le curve strette del, queste moto continuano a raccogliere trofei.

La gamma 2026 non cambia rotta, ma raffina ogni dettaglio. Il telaio resta un punto di riferimento, mentre il pacchetto elettronico e i motori 2T e 4T consolidano un equilibrio difficile da battere. L’estetica? Inconfondibile. L’arancione KTM domina, affiancato da accenti viola e gialli sui convogliatori e da protezioni forcella rigorosamente viola. Telaio e sella si tingono di nero, per un contrasto visivo che lascia il segno.



Sul piano tecnico, pochi aggiornamenti ma ben mirati. Iadottano un nuovo tappo protettivo sul sistema “” tra serbatoio e iniezione, pensato per rendere la manutenzione più semplice e migliorare la durata nel tempo. Lebeneficiano di un cablaggio elettrico riprogettato: percorso e punti di fissaggio rivisti garantiscono maggiore affidabilità anche nelle condizioni più impegnative. E ora tutte le moto, più facile da raggiungere.

Per i piloti più smanettoni, o per chi lavora sulla messa a punto come fosse una scienza esatta, c’è una novità imperdibile: la Control Unit Offroad (CUO), disponibile come optional per i modelli 4T. In combinazione con l’app KTMconnect, permette di regolare in profondità la risposta del motore, il controllo di trazione e le sospensioni.

Prezzi di listino gamma KTM SX 2026:

KTM 125 SX – 10.260 €

KTM 250 SX – 11.140 €

KTM 300 SX – 11.540 €

KTM 250 SX-F – 11.590 €

KTM 350 SX-F – 12.040 €

KTM 450 SX-F – 12.390 €

Mini in dimensioni, maxi in ambizione: le Sportminicycles 2026

Se le moto “da grandi” sono nate per vincere, le Sportminicycle KTM sono costruite per imparare a vincere. Pensate per i più giovani, queste piccole belve a ruote artigliate mettono al primo posto il divertimento, senza mai trascurare la qualità tecnica. La gamma 2026 rinnova l’impegno della casa austriaca per la formazione dei campioni di domani. Le nuove KTM 50 SX e 65 SX montano ora una forcella ad aria WP XACT AER con cartuccia aggiornata e nuova tenuta, per una risposta più fluida e un controllo ancora più preciso. Anche qui, come nei modelli adulti, il tappo del radiatore è stato standardizzato, con accesso migliorato.



KTM 50 SX – 4.850 €

KTM 50 SX Factory Racing – 5.350 €

KTM 65 SX – 6.090 €

KTM 85 SX – 7.230 €

Cresce anche la resistenza meccanica: le piastre di sterzo delleadottano lo stesso dado a vite chiuso e chiave da 17 mm delle SX full-size, a tutto vantaggio della protezione contro acqua e fango. Il cavo dell’acceleratore, invece, è stato rinforzato con un nuovo sistema di fissaggio per limitare le deformazioni. Lasegna un passo avanti importante, grazie a un nuovo sistema frizione più duraturo e robusto, con pre-rivestimento migliorato e una coppia di serraggio superiore. Sulla, invece, arriva un nuovo pedale del freno posteriore con doppia regolazione in lunghezza, perfetto per accompagnare la crescita dei piloti.E su tutta la gamma,, e un sistema di ventilazione valvola riprogettato: piccoli dettagli che fanno la differenza in termini di prestazioni e durata. Ma per i piccoli sognatori c’è di più. Laè la mini-replica perfetta delle moto del team ufficiale. Stesse grafiche, componenti PowerParts, stesso spirito racing. Perché l’immaginazione di un bambino merita tutto il rispetto possibile.Prezzi di listino Sportminicycle KTM 2026:

Inoltre ogni moto della gamma SX 2026 può essere personalizzata con la vasta collezione di accessori KTM PowerParts e abbigliamento PowerWear. Parliamo di protezioni, miglioramenti tecnici, elementi estetici e capi dedicati per vivere al 100% lo stile KTM, dentro e fuori dalla pista. Le parole di Manfred Edlinger, responsabile sviluppo motocross KTM: “Siamo al quarto anno di sviluppo delle SX full-size, al terzo per le 50 e 65 SX, e al secondo per la 85 SX. Il lavoro non si ferma mai: miglioriamo costantemente per restare la prima scelta di chi vuole eccellere. Ma non dimentichiamo i più giovani: anche le nostre Minicycle ricevono lo stesso impegno, perché devono offrire il massimo a chi ha fame di vittoria fin da piccolo."

Dal prossimo settembre, il sogno può diventare realtà. Tutti i modelli della gamma KTM SX e Sportminicycles 2026 saranno disponibili presso i concessionari ufficiali KTM. E non importa se siete veterani delle piste o ragazzi alla prima partenza al cancelletto: c’è una KTM pronta a darvi il gas che serve per fare la differenza.