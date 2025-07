Nuova Audi Q3 2025, adesso è anche Plug-in: ordini aperti. Allestimenti e prezzi

Nuova Audi Q3 è stata presentata a metà di giugno introducendo diverse novità sia di design e sia di tecnologia. Per la casa automobilistica un modello molto importante visto che dovrà continuare, anzi migliorare, il successo del modello precedente. Il nuovo SUV tedesco è stato messo in vendita subito ma non con tutte le motorizzazioni annunciate al momento del lancio. Oggi, la gamma si allarga con l’introduzione a listino della versione ibrida Plug-in “Audi Q3 e-hybrid" che può essere da subito ordinata. Le prime consegne sono invece attese per il quarto trimestre del 2025. Scopriamo più da vicino questa nuova motorizzazione.

PIÙ POTENZA E AUTONOMIA IN ELETTRICO



Il cuore pulsante della nuova Audi Q3 e-hybrid 2025 è un powertrain composto da un motore benzina 4 cilindri in linea 1.5 TFSI evo2 abbinato ad un’unità elettrica. Il cambio è un S tronic a 6 rapporti. Complessivamente, a disposizione ci sono 272 CV e 400 Nm di coppia, cioè 27 CV in più rispetto al modello di precedente generazione. Parlando della prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 6,8 secondi. L’unità elettrica è alimentata da una batteria con una capacità di 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) che permette un’autonomia in elettrico di 119 km secondo il ciclo WLTP (la precedente generazione si fermava a 59 km). Consumi dichiarati nel ciclo combinato: Audi Q3 e-hybrid è accreditata di 1,7-2,1 litri di benzina ogni 100 km a fronte di emissioni di 39-49 g/km di CO2.



Parlando della ricarica, la batteria si potrà rifornire di energia anche in corrente continua fino ad una potenza di 50 kW. Per passare dal 10 all’80% basteranno meno di 30 minuti. In corrente alternata, invece, si potrà ricaricare fino a 11 kW. Come impostazione di base, il SUV si avvia in modalità elettrica che consente alla vettura di viaggiare come un’auto full electric, mentre la modalità Auto Hybrid favorisce l’interazione tra il propulsore termico e il motore elettrico. Similmente al passato, è possibile scegliere per il risparmio d’energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Audi Q3 e-hybrid 2025 è proposta negli allestimenti. Già dalla versione base, può contare su di una buona dotazione che include, tra le altre cose, la caratterizzazione estetica Advanced, il portellone elettrico, la climatizzazione ausiliaria che permette di regolare la temperatura da remoto attraverso l’MMI o l’app myAudi, l’Audi Digita Stage che domina la plancia, la navigazione MMI experience plus con MMI touch, la ricarica wireless, la smartphone interface con app store, l’Audi sound system da 260 Watt e i servizi Audi connect Navigazione & Infotainment Plus.

Quanto costa in Italia la nuova Audi Q3 e-hybrid? I prezzi partono da 49.800 euro.