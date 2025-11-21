KTM 990 DUKE R 2026, 130 CV per la super naked: ecco quanto costa

KTM rilancia la sfida nel segmento sempre più competitivo delle naked con la nuova KTM 990 DUKE R 2026 che prova ad alzare ulteriormente l’asticella della sportività. Rispetto alla sorella 990 DUKE, la versione R è più potente e leggera. Esteticamente, la sua livrea in nero e bianco opachi, unita al telaio nella colorazione Electronic Orange lucida, è un richiamo alla KTM 990 SUPER DUKE R con motore LC8 prodotta tra il 2011 e il 2013. Questo modello si riconosce anche per la presenza della lettera R sul serbatoio. La naked è dotata di un pacchetto elettronico di nuova generazione. Ad esempio c’è il nuovo cruscotto orizzontale touch da 8,88 pollici a tecnologia induttiva con modalità “split screen” (lo stesso montato sulla 990 RC R), che migliora la leggibilità.

La nuova KTM 990 DUKE R 2026 mette a disposizione nuovi blocchetti al manubrio, una Connectivity Unit aggiornata, un sistema di navigazione integrato con mappe complete e numerosi Riding Mode personalizzabili, oltre ad ABS SPORT e ABS SUPERMOTO+.

MOTORE: 130 CV PER DIVERTIRSI

Rispetto alla 990 DUKE, il motore bicilindrico di 947 cc eroga 7 CV in più e si arriva così a 130 CV e 103 Nm di coppia. Il regime massimo di rotazione è stato portato a quota 10.500 giri. L’aumento della potenza è stato possibile grazie ad una nuova mappatura dedicata. La nuova KTM 990 DUKE R 2026 pesa (con pieno di carburante) 190 kg, cioè 2 kg di meno rispetto alla 990 DUKE. L’assetto inoltre è più sportivo, maggiormente carcato sull’avantreno. Inoltre, grazie alle sospensioni con maggiore escursione e del forcellone più inclinato, l’altezza della sella e la luce a terra sono entrambe cresciute di 15 mm. Questo ha consentito di ottenere 3 gradi di angolo di piega in più. Pure il telaio e il forcellone sono stati aggiornati, con l’arrivo di un leveraggio del mono che assicura al pilota maggiore grip nella guida più sportiva.

CICLISTICA

Sulla KTM 990 DUKE R 2026 troviamo sia all’avantreno che al retrotreno unità WP APEX completamente regolabili. Più nello specifico, la nuova forcella a cartuccia aperta presenta un’escursione di 143 mm e, con un diametro di 48 mm, è più rigida del 34% rispetto a quella da 43 mm che equipaggia la KTM 990 DUKE, mentre le regolazioni idrauliche sono state aggiornate per offrire una guida ancora più sportiva. Dietro, invece, il mono WP APEX lavora in sincrono con il nuovo leveraggio e offre un’escursione ridotta a 140 mm (-10 mm). La naked può contare poi su di un impianto frenante che prevede all’anteriore pinze monoblocco Brembo Stylema, pompa Brembo MCS e dischi da 320 mm (maggiorati rispetto a quelli da 300 mm presenti sulla 990 DUKE). La moto adotta neumatici Michelin Power Cup 2 di primo equipaggiamento, abbinati a cerchi arancioni ripresi dalla KTM 1390 SUPER DUKE R.

PREZZO

KTM 990 DUKE R 2026 si può acquistare al prezzo di 14.990 euro.