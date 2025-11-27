KTM 990 DUKE, con la Model Year 2026 una livrea celebrativa

Dopo l’annuncio della versione R della 990 DUKE, KTM ha presentato una nuova versione della sua celebre naked. Si tratta della 990 DUKE Model Year 2026, una versione che introduce una nuova veste grafica che omaggia il DNA della famiglia DUKE. Il mix di bianco, nero e arancione, immediatamente riconoscibile, richiama le livree storiche che hanno segnato l’identità visiva del marchio austriaco. Un aggiornamento estetico che celebra trent’anni di naked estreme con l’inconfondibile attitudine Ready to Race.

La nuova veste grafica

La grafica della KTM 990 DUKE Model Year 2026 si distingue per un mix audace e ben bilanciato di bianco, nero e arancione, i colori più iconici della Casa di Mattighofen. L’impatto visivo è immediato e deciso, con linee affilate che accentuano il design muscoloso della moto e ne esaltano l’aggressività.

La base tecnica

La vera novità della nuova KTM 990 DUKE Model Year 2026 è la livrea celebrativa. Dal punto di vista tecnico, infatti, conserva tutte le caratteristiche che hanno reso vincente la generazione attuale. Il motore resta il collaudato bicilindrico parallelo LC8c da 947 cc, capace di erogare 123 CV e 103 Nm di coppia, una configurazione pensata per la guida sportiva e l’agilità su strada. Il telaio in acciaio al cromo-molibdeno, abbinato alle sospensioni WP APEX, garantisce precisione, stabilità e reattività, mentre l’elettronica di bordo include una gestione avanzata dei riding mode, launch control, ABS con funzione Supermoto e un controllo di trazione personalizzabile.

Anche l’ergonomia segue la filosofia sportiva del progetto con la sella, posizionata a 825 millimetri da terra, che offre una posizione di guida aggressiva ma non estrema, pensata per trasmettere confidenza e controllo sia nella guida urbana che su tratti più dinamici. Il cruscotto TFT da 5”, dotato di interfaccia semplificata e compatibile con l’app KTMConnect, permette l’accesso rapido a tutte le funzioni principali, tra cui navigazione, chiamate e gestione multimediale.

Il pacchetto tecnico resta quindi invariato rispetto alla versione 2024, così come il prezzo, confermato a 12.990€. Una scelta che punta a mantenere alto l’interesse attorno al modello senza stravolgerne l’identità. La nuova versione sarà disponibile presso i concessionari ufficiali KTM a partire da fine gennaio 2026.