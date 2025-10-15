KTM 990 RC R: la nuova supersportiva con DNA della MotoGP

KTM presenta la nuova 990 RC R 2026, evoluzione estrema della sua famiglia RC e sintesi perfetta tra tecnologia racing e versatilità stradale. Derivata direttamente dall’esperienza in MotoGP, la moto sarà disponibile da novembre 2025 presso i concessionari ufficiali al prezzo di 15.990 euro, nelle versioni Orange o Black.

Piattaforma RC di nuova generazione

La 990 RC R inaugura una piattaforma che ridefinisce il concetto di Supersport moderna: prestazioni elevate, estetica ispirata alle piste e usabilità quotidiana. Il progetto nasce dai dati raccolti in anni di ricerca nel reparto R&D di Mattighofen e nei programmi del Red Bull KTM Factory Racing.

Motore e ciclistica

Il cuore pulsante della 990 RC R è il bicilindrico LC8c da 947 cm³, aggiornato alla normativa EURO5+. Sprigiona 130 cavalli e 103 Nm di coppia, con un’erogazione fluida che privilegia la spinta ai medi regimi. Il telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, più rigido rispetto a quello della 990 DUKE, offre maggiore precisione nella guida. Il forcellone, rivisto nella flessibilità e collegato a un leveraggio progressivo, assicura invece una risposta più morbida e una trazione efficace anche su asfalti irregolari.

Design aerodinamico e componenti premium

Le sovrastrutture, sviluppate in galleria del vento e ispirate alla RC16 MotoGP, offrono un’aerodinamica ottimale. Il sistema frenante Brembo HyPure con dischi da 320 mm e pinze a quattro pistoncini assicura una potenza modulabile e costante. Le pedane regolabili e il display TFT touchscreen da 8,8" permettono al pilota di gestire in modo intuitivo le modalità di guida: RAIN, STREET, SPORT e CUSTOM. In opzione sono disponibili le modalità TRACK e due ulteriori CUSTOM, con telemetria avanzata e quattro configurazioni ABS (STREET, SPORT, SUPERMOTO, SUPERMOTO+).

Ergonomia e comfort su strada

La 990 RC R è stata progettata per offrire un equilibrio tra posizione racing e comfort nei lunghi viaggi. Lo studio ergonomico ha ottimizzato sei punti di contatto sul serbatoio per favorire stabilità, sostegno e riduzione dello sforzo su polsi e braccia. Il serbatoio da 15,7 litri garantisce un’ottima autonomia, mentre il peso di 195 kg in assetto “READY TO RACE” consente agilità e controllo superiori.

Riaan Neveling, Global KTM Brand Manager, sintetizza lo spirito del progetto: “La 990 RC R è la moto che mancava nella nostra gamma: una sportiva pura, nata per chi vive la passione dei semi-manubri. È il ponte diretto tra la MotoGP e la strada, il risultato del know-how dei nostri tecnici e dell’esperienza del team Red Bull KTM Factory Racing.”