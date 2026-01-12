KTM presenta la nuova gamma Naked 2026, le novità

KTM apre il 2026 con un rinnovamento profondo della sua gamma, confermando la volontà di presidiare ogni segmento con modelli sempre più evoluti. Le novità annunciate coprono tanto le naked stradali quanto le moto da viaggio, includendo aggiornamenti estetici, affinamenti tecnici e l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche.

1390 Super Adventure S EVO

Con la nuova 1390 Super Adventure S EVO, KTM ridefinisce i confini del segmento adventure. Il cuore della moto è un motore profondamente rivisto, che porta la cilindrata a 1350 cc grazie all’introduzione della tecnologia Camshift. L’aumento di potenza si traduce in una spinta fino a 173 CV e 145 Nm di coppia, con una curva di erogazione ottimizzata per rispondere meglio sia ai bassi che agli alti regimi. A tutto questo si aggiunge un altro elemento di rottura, il nuovo cambio manuale automatizzato AMT, che consente di passare da una guida tradizionale alla modalità completamente automatica.

Tra le novità più interessanti c’è anche il radar anteriore (di serie su questo modello), che consente funzioni di cruise control adattivo e migliora la sicurezza attiva nei lunghi trasferimenti. Il pacchetto tecnologico è completato dalle sospensioni WP semiattive di nuova generazione, regolabili elettronicamente in base alla modalità di guida selezionata. Il pilota può contare su una serie di settaggi per ogni superficie, compresi assetti personalizzabili grazie al pacchetto opzionale Suspension Pro. A bordo si trova un nuovo display TFT touchscreen da 8” in formato verticale, progettato per offrire la massima leggibilità e una navigazione dei menu intuitiva anche in movimento.

L’impianto frenante utilizza nuove pompe Brembo e pastiglie riviste, mentre il sistema di raffreddamento è stato ottimizzato con nuove ventole e condotti che allontanano l’aria calda dalle gambe del pilota. Le pedane sono state riposizionate per aumentare il comfort, così come il manubrio, ora più largo e regolabile, abbinato a una nuova piastra forcella in alluminio forgiato. I cerchi da 19” e 17” montano pneumatici Dunlop Meridian, progettati per offrire aderenza sia sull’asfalto che su strade dissestate. Il prezzo è fissato a 23.580€.

390 Duke 2026

L’altra protagonista del rinnovamento KTM è la nuova 390 Duke, che si conferma come uno dei modelli più completi tra le naked A2. A cambiare è innanzitutto il motore, ora portato a 399 cc grazie alla nuova generazione del monocilindrico LC4c. L’incremento di potenza è accompagnato da un miglioramento generale della fluidità di marcia, una riduzione del peso complessivo e una nuova testa del cilindro.

Anche la ciclistica è stata riprogettata con un telaio in acciaio a traliccio e un telaietto posteriore in alluminio pressofuso. Questa configurazione consente un miglior equilibrio dei pesi e ha permesso l’introduzione di un airbox più grande. Il monoammortizzatore posteriore è stato montato in posizione decentrata per ottimizzare lo spazio e abbassare l’altezza della sella, migliorando anche il comportamento dinamico della moto. Le sospensioni sono WP APEX, con forcella regolabile in compressione ed estensione e ammortizzatore posteriore anch’esso completamente settabile.

Il reparto freni beneficia dell’introduzione del nuovo impianto WP FCR4 con pinze radiali a quattro pistoncini e dischi maggiorati, che garantiscono un’azione più decisa e costante. A completare il pacchetto c’è l’ABS cornering di serie, con funzione Supermoto per chi vuole spingersi un po’ più in là nella guida sportiva.

Il display TFT da 5” offre una grafica chiara e moderna, con possibilità di connettere lo smartphone per ascoltare musica, gestire le chiamate e attivare la navigazione turn-by-turn. La grande novità elettronica è però la presenza della modalità Track, che modifica il layout del cruscotto, abilita il laptimer e include il launch control di serie. È in vendita a 6.090€.

Gli altri modelli della gamma Naked 2026

Accanto alla 390 Duke e alla 1390 Super Adventure S EVO, KTM rinnova anche gli altri modelli della gamma Naked 2026, con aggiornamenti mirati su estetica, prestazioni ed equipaggiamento. La 125 Duke resta il modello d’ingresso, con due nuove colorazioni, un’erogazione più brillante e la conferma di un pacchetto elettronico di alto livello che include ride-by-wire, ABS cornering e display TFT da 5”. Sarà in vendita a 5.290€. La 790 Duke si conferma come naked sportiva di riferimento nella fascia media, grazie al bicilindrico da 95 CV, alla ciclistica precisa e alla possibilità di essere depotenziata per la patente A2. Il prezzo di listino è di 8.590€.

Salendo di livello, la 990 Duke si rivolge a chi cerca una naked compatta ma altamente prestazionale, con 123 CV e una ciclistica raffinata. KTM ha fissato il listino a 12.990€. Per chi cerca il massimo in termini di precisione ed efficacia anche in pista, la 990 Duke R porta la piattaforma a un livello superiore, con 130 CV, sospensioni regolabili, nuovo leveraggio posteriore e display TFT orizzontale da 8,8“ con navigazione offline. Il prezzo di listino è di 14.990€. Tutti i modelli a partire dalla 790 beneficiano della Garanzia Premium KTM di quattro anni.

KTM ha inoltre anticipato che nei prossimi mesi la gamma sarà completata con l’arrivo delle SUPER DUKE più potenti mai prodotte, rafforzando ulteriormente l’offerta del marchio nel segmento naked ad alte prestazioni.