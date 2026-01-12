BMW chiude il 2025 in crescita (+0,5%) grazie all’elettrico e alla spinta di Europa e Stati Uniti

Il 2025 si è chiuso in positivo per il Gruppo BMW. Nonostante le criticità (sia a livello europeo che globale), BMW è riuscita a registrare una crescita complessiva delle vendite, superando i risultati dell’anno precedente. Con oltre 2,46 milioni di veicoli consegnati in tutto il mondo, l’azienda ha segnato un incremento dello 0,5% su base annua, rafforzando la propria presenza soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. A trainare questi risultati sono stati in particolare i modelli elettrificati, sempre più apprezzati in mercati dove l’evoluzione delle abitudini d’acquisto è già evidente.

Come sono andati i marchi del Gruppo BMW

I veicoli elettrificati del gruppo (che includono sia i modelli completamente elettrici sia quelli ibridi plug-in), hanno raggiunto quota 642.087 unità vendute. Si tratta di un aumento significativo, pari all’8,3% rispetto al 2024. Tra questi, i veicoli esclusivamente elettrici sono stati 442.072, con una crescita del 3,6%. In Europa l’andamento positivo è stato ancora più marcato, con un aumento del 28% nelle vendite di modelli completamente elettrici, che da soli hanno rappresentato circa un quarto delle consegne totali nel Vecchio Continente. Sommando anche gli ibridi plug-in, la quota dei veicoli elettrificati ha superato il 40% del totale europeo.

Il marchio BMW ha mantenuto il primato globale nel suo segmento, nonostante un lieve calo (-1,4%) nelle vendite complessive. Il risultato è stato comunque sostenuto dai buoni risultati in Europa, nelle Americhe e in alcune aree dell’Asia, che hanno in parte bilanciato la flessione registrata in Cina. BMW M, la divisione ad alte prestazioni del gruppo, ha chiuso l’anno con un nuovo record di vendite, superando le 213.000 unità. MINI, invece, ha vissuto un 2025 particolarmente positivo (+17,7%) e oltre 288.000 veicoli consegnati. Da segnalare anche il traguardo simbolico della centomillesima MINI completamente elettrica consegnata che racconta l’andamento del marchio britannico. Più di un terzo dei modelli MINI, infatti, è ormai alimentato esclusivamente a batteria.

Diversa la situazione per Rolls-Royce, che ha chiuso l’anno con un leggero calo delle consegne, e per BMW Motorrad, che ha visto diminuire le vendite di moto e scooter del 3,7% rispetto all’anno precedente.

Uno sguardo al futuro

Secondo Jochen Goller, membro del board BMW con delega a clienti, brand e vendite, i risultati ottenuti nel 2025 dimostrano la solidità del percorso intrapreso dal gruppo, soprattutto sul fronte dell’elettrificazione. Le parole di Goller sottolineano in particolare il successo della strategia tecnologicamente neutrale del gruppo, che continua a proporre un’offerta ampia in grado di coprire tutte le motorizzazioni rilevanti per il mercato.

Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per BMW, soprattutto in Europa, dove debutterà la Neue Klasse, la nuova generazione di modelli elettrici basata su un’architettura completamente ripensata. Parallelamente è previsto il lancio entro il 2027 di oltre 40 modelli (nuovi o aggiornati), tra cui le versioni rinnovate della BMW X5, della Serie 3 e della Serie 7.