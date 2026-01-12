In offerta le lampade OSRAM ad alte prestazioni per migliorare la guida della tua auto

Guidare di notte con pioggia e nebbia, o affrontare un lungo tragitto su un’autostrada poco illuminata, sono solo due degli esempi in cui emerge l’importanza di avere fari efficienti con lampadine di qualità. Le lampade dei fari, infatti, anche se spesso trascurate nella manutenzione ordinaria, sono componenti indispensabili per garantire la sicurezza alla guida, soprattutto nei mesi invernali o nei percorsi extraurbani.

Non tutte le lampade, però, sono uguali. Per chi cerca un’alternativa valida ai modelli standard, le alogene di ultima generazione rappresentano una soluzione concreta, in particolare quelle che promettono un fascio più ampio e una luce più vicina al bianco naturale. Tra queste c’è la gamma di lampade OSRAM NIGHT BREAKER 220.

I vantaggi delle lampade di nuova generazione

Nel panorama delle lampadine alogene per auto, le lampade OSRAM NIGHT BREAKER 220 sono una delle soluzioni più interessanti tra quelle in commercio. Secondo i dati tecnici forniti dal produttore, la luce emessa è più luminosa del 220% rispetto al minimo legale richiesto. Questo significa una maggiore capacità di illuminare la strada fino a 150 metri, riducendo i tempi di reazione del conducente in caso di ostacoli improvvisi.

Un ulteriore elemento distintivo è la tonalità della luce, dichiarata fino al 20% più bianca rispetto agli standard. Il risultato è una visibilità più nitida e un minore affaticamento degli occhi, specialmente durante i viaggi molto lunghi. Le lampade sono disponibili in tre attacchi differenti, ognuno dei quali risponde alle esigenze di categorie diverse di veicoli.

Il modello H7, tra i più diffusi in assoluto, è spesso utilizzato da berline compatte e vetture di fascia media. Le lampade con attacco H4 sono invece comuni nei veicoli più datati o nei mezzi commerciali leggeri, dove il faro integra sia l’anabbagliante che l’abbagliante. Infine, il formato H11 è spesso impiegato nei fari fendinebbia o nei proiettori anabbaglianti di SUV, crossover e modelli più recenti.