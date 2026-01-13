Nuova iCaur V27, il fuoristrada range extender pronto alla sfida del mercato europeo: ecco com'è fatto

Il Gruppo Chery punta a crescere ulteriormente in Europa e dopo il successo di Omoda & Jaecoo, si appresta ad introdurre sul mercato europeo un nuovo marchio nel corso del 2026. Si tratta di iCaur, marchio dedicato ai fuoristrada che si occuperà di lanciare modelli dalle linee classiche con richiami alle off-road del passato. Stile a parte, tutti i modelli iCaur disporranno della trazione integrale, delle ultime tecnologie e soprattutto di powertrain elettrificati. Il primo modello ad arrivare sul mercato europeo sarà la nuova iCaur V27, un fuoristrada dotato di un powertrain range extender.

NUOVA ICAUR V27, SI PARTE CON IL RANGE EXTENDER

Arriverà sulle strade del Vecchio Continente nel corso del 2026. La nuova iCaur V27 è un fuoristrada dalle forme squadrate e con gruppi ottici dalle forme circolari, lungo più di 5 metri e con un passo di 2,9 metri. Modello sviluppato appositamente per chi ama la vita all’aria aperta e vuole arrivare davvero ovunque. Infatti, è realizzato per montare facilmente portapacchi, tende da tetto, box esterni e altre attrezzature per il campeggio. Il passo di quasi 3 metri dovrebbe garantire una buona abitabilità. In ogni caso, gli interni presentano uno stile minimalista e ovviamente non può mancare la tecnologia. Dietro al volante è presente il quadro strumenti digitale, mentre centralmente sulla plancia troviamo un ampio display per il sistema infotainment.

Chery non ha comunicato molti dettagli su questo modello. Comunque, il powertrain è composto da due motori elettrici che permettono di disporre della trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 335 kW (455 CV), quanto basta per poter accelerare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. C’è poi una batteria da 34,3 kWh che consente una percorrenza in solo elettrico pari a 156 km. Quando la batteria non basta, interviene il motore benzina, un 4 cilindri di 1,5 litri da 143 CV, con funzione di generatore. Grazie all’utilizzo di tale unità, l’autonomia complessiva della nuova iCaur V27 arriva a superare i 1.000 km. La casa automobilistica fa sapere che la trazione integrale è stata messa a punto per garantire un ottimo comportamento in off-road.

PRONTA DAVVERO A TUTTO

Insomma, un modello sulla carta molto interessante nato per affrontare davvero tutte le sfide. Delle complete specifiche ne sapremo di più nel corso del 2026. Le tempistiche esatte di commercializzazione e soprattutto i prezzi non sono ancora stati annunciati.