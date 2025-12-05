Omoda & Jaecoo, la corsa in Italia non si ferma: nuovo record di vendite a novembre 2025

Omoda & Jaecoo non si ferma e continua a crescere in Italia tanto che a novembre 2025 ha ottenuto un nuovo record con 2.204 immatricolazioni pari ad una crescita del 20% rispetto al mese di ottobre. Si tratta quindi del miglior risultato mensile di sempre, cioè da quando il marchio del Gruppo Chery era sbarcato nel nostro Paese alla fine del 2024. Gli obiettivi erano ambiziosi e a quanto pare, il lavoro che Omoda & Jaecoo sta portando avanti, sta dando i frutti sperati con vendite in costante aumento.

I NUMERI NOVEMBRE 2025

Più nel dettaglio, sono state immatricolate 1.331 Omoda e 873 Jaecoo che hanno permesso di arrivare ad una quota di mercato pari all‘1,76% e al 2,27% nel canale dei privati, con Omoda che raggiunge l’1,48% e Jaecoo lo 0,79% di quota di mercato tra i privati. Grazie al recente lancio di Omoda 5 SHS-H e alla Jaecoo 7 Super Hybrid che sta diventano una best seller per il mercato, la casa automobilistica sta diventando una protagonista sempre più importante nel segmenti dei SUV ibridi.

E come ben sappiamo, per il 2026 sono in arrivo diverse novità che permetteranno a Omoda & Jaecoo di continuare a crescere sul mercato. L’obiettivo è infatti quello di proporre una gamma di vetture sempre più completa per poter accontentare un po’ tutte le esigenze della clientela, anche la più giovane. Modelli offerti con motorizzazioni benzina, ibride, Plug-in e anche 100% elettriche.

I NUMERI DEL 2025

Guardando, invece, ai numeri dall’inizio dell’anno, sono state immatricolate complessivamente 13.287 Omoda & Jaecoo nel nostro Paese, con una quota di mercato complessiva dello 0,93%, ma che ha già superato questa soglia tra i clienti privati con l’1,21%.