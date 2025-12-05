Bentley scommette sul nuovo Urban SUV elettrico: eccolo al Nürburgring | Foto spia

Bentley sta continuando a portare avanti il lavoro di sviluppo del suo nuovo “Urban SUV“, cioè un SUV elettrico che andrà posizionarsi sotto la Bentayga. Arriverà nel corso del 2026 e i test stanno andando avanti come dimostrano le ultime foto spia che fanno vedere il SUV tra e curve del Nürburgring. Non è certamente un modello sportivo ma le curve dell’Inferno Verde sono ideali per mettere alla frusta la meccanica dei nuovi modelli e mettere a punto l’assetto. Ovviamente, il nuovo modello elettrico di casa Bentley appare ancora camuffato con pellicole ed elementi posticci ma si notano comunque diverse cose.

IL NUOVO URBAN SUV: COME SARÀ?

La base è la piattaforma PPE (Premium Platform Electric) del Gruppo Volkswagen che già conosciamo e che è stata utilizzata anche per la nuova Porsche Cayenne elettrica. Piattaforma che permetterà di accedere alle ultime tecnologie sviluppate da Gruppo tedesco per le sue BEV a partire da un’architettura a 800 V che consentirà rifornimenti di energia ad altissima potenza. Il nuovo Urban SUV, nome ovviamente provvisorio, avrà una lunghezza inferiore ai 5 metri e parlando proprio della ricarica, Bentley ha già fatto sapere che in meno di 7 minuti la vettura potrà recuperare 160 km di autonomia.

Venendo alle foto spia, possiamo intravedere alcuni dettagli del frontale come le forme del paraurti e della griglia. Davanti vediamo anche i tipici fari circolari Bentley che però sono finti e quindi non sappiamo esattamene quale forma avranno. Qualche mese fa, Bentley aveva presentato il concept EXP15, con tanto di fari verticali. Tuttavia, i gruppi ottici che vediamo non assomigliano a quelli del concept. Ne capiremo certamente di più sul design del nuovo SUV elettrico nel corso dei prossimi mesi, magari con l’arrivo di foto spia che mostrano muletti dotati di un camuffamento inferiore.

Dalle immagini si riescono ad intravedere gli interni. A quanto pare, non avremo un abitacolo con enormi schermi come su alcune vetture recenti. Del resto, stiamo parlando di una Bentley, un marchio che offre lusso e raffinatezza. E le motorizzazioni? Per il momento di ufficiale non si sa nulla. Tuttavia, da tempo si specula che la Bentley elettrica potrebbe condividere molti degli elementi tecnici della nuova Porsche Cayenne elettrica. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi ma certamente avremo più versioni del SUV elettrico inglese, anche con due motori elettrici e la trazione integrale.

Non rimane, quindi, che attendere novità sullo sviluppo di questo modello che sarà svelato nel corso del prossimo anno per poi arrivare su strada, probabilmente, nel 2027.