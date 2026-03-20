Bentley Virtuoso Collection, a bordo un impianto audio degno di un concerto

Bentley porta a un nuovo livello il concetto di impianto audio di bordo. Lo fa con la Virtuoso Collection, una serie esclusiva costruita attorno al sistema Naim for Mulliner. Disponibile su Continental GT, Continental GTC e Bentayga (con la Flying Spur in arrivo nel corso dell’anno), la collezione combina il sistema audio più avanzato mai prodotto da Mulliner con materiali raffinati, ricami esclusivi e dettagli in Champagne Gold ispirati all’artigianato musicale.

I dettagli del sistema audio

Il sistema Naim for Mulliner era stato sviluppato originariamente per la Batur (la coupé coachbuilt) con un costo opzionale di 25.000 sterline. Oltre 10.000 ore di sviluppo hanno portato a un impianto da diciotto altoparlanti con due driver aggiornati derivati proprio dalla Batur. Il risultato è un sistema che punta a fedeltà e risposta in frequenza senza compromessi.

Sul fronte tecnologico, la collaborazione con Dolby Laboratories porta a bordo il Dolby Atmos, con il suono che si muove in uno spazio multidimensionale con maggiore chiarezza e profondità. A completare il quadro, la tecnologia Fraunhofer Symphoria, un sistema di rendering ad alta qualità per l’audio surround a due e tre dimensioni, che è stata calibrata specificatamente per ciascun modello, garantendo un palcoscenico sonoro ampio e bilanciato per ogni passeggero.

Disponibili in tre allestimenti

Gli altoparlanti sono derivati dai diffusori Grand Utopia di Focal e montano coni brevettati a profilo M, realizzati in un unico pezzo senza cover. Questa soluzione combina rigidità, leggerezza e smorzamento per una risposta in frequenza lineare con bassa distorsione. I nuovi driver avvolti a mano presentano un’altezza aumentata di 15 mm, con un movimento del cono superiore del 20% rispetto alla generazione precedente, per una maggiore articolazione e una dinamica più ampia. Le nuove griglie degli altoparlanti offrono una trasparenza acustica superiore del 26%. Per isolare l’ambiente sono presenti inserti in Dinamica posizionati strategicamente nei pannelli delle porte per assorbire le frequenze indesiderate.

La Virtuoso Collection sarà disponibile in tre allestimenti: Soprano (con pelli Linen e Gravity Grey e impiallacciatura Open Pore Crown Cut Walnut), Tenor (con pelli Stratos e Brunel e finitura Piano Gravity Grey) e Bass (con pelli Gravity Grey e Beluga e impiallacciatura Open Pore Black Crown Cut Walnut). Attraverso il servizio di co-creation Mulliner è possibile accedere a una configurazione ancora più personalizzata.