Novità Bentley 2026, i nuovi modelli in arrivo

Il 2026 per Bentley sarà un anno molto importante dato che porterà al debutto il suo nuovo SUV elettrico noto al momento solamente come “Urban SUV”. Foto spia ne abbiamo già viste diverse e hanno permesso di farsi già un’idea su quello che sta arrivando. Ma il nuovo anno vedrà anche un’altra novità e cioè il ritorno nella gamma della Continental GT della variante Supersports.

BENTLEY URBAN SUV ELETTRICO

Urban SUV è ovviamente un nome provvisorio che Bentley ha attribuito a questo modello. Il SUV poggerà sulla piattaforma PPE e di certo sappiamo solamente che potrà contare sulla possibilità di recuperare 160 km di autonomia in 7 minuti. Si dice, tuttavia, che potrebbe condividere molti degli elementi tecnici della nuova Porsche Cayenne elettrica. Grazie alle foto spia abbiamo potuto apprezzare che il frontale presenterà alcune somiglianze con quello del concept concept EXP 15. Nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il momento del debutto, sicuramente ne sapremo di più. Per quanto riguarda gli interni, foto spia hanno permesso di dare una prima sbirciatina all’abitacolo. A quanto pare c’è tantissima tecnologia con un’abbondanza di schermi che ricorda un po’ l’abitacolo della nuova Porsche Cayenne Elettrica. Dietro al volante c’è la strumentazione digitale, e al centro della pancia c’è l’ampio display verticale curvo del sistema infotainment. I rivestimenti e i materiali sono invece in perfetto stile Bentley.

CONTINENTAL GT SUPERSPORTS

Presentata a novembre, si potrà ordinare da marzo 2026 con le prime consegne previste nel 2027. Soli 500 esemplari per una delle Bentley più estreme di sempre dotata della trazione posteriore e soprattutto di un motore V8 da 666 CV. L’aerodinamica è stata rivista non solo per aumentare il carico aerodinamico a disposizione ma pure per rendere il look della vettura inglese più aggressivo. Il lavoro sull’aerodinamica ha permesso di ottenere oltre 300 kg di deportanza in più rispetto da una Continental GT Speed. Il sound del V8 è poi esaltato dalla presenza di un impianto di scarico firmato Akrapovič. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima che raggiunge i 310 km/h. Ovviamente, Bentley ha lavorato molto anche al livello dell’assetto per rendere la sua nuova sportiva velocissima tra le curve.