Zeekr 7GT, la shooting brake elettrica per l'Europa debutta a Bruxelles: versioni e prezzi

La nuova Zeekr 7GT ha fatto il suo debutto in Europa al Salone di Bruxelles 2026. La nuova shooting brake elettrica sarà messa in vendita per il momento in Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Belgio e Germania. Si tratta dei Paesi dove la casa automobilistica cinese già vende le sue vetture.

DIMENSIONI ED INTERNI

La nuova Zeekr 7GT deriva dalla 007 GT venduta in Cina. Per il mercato europeo è stata messa a punto per accontentare i gusti dei clienti del Vecchio Continente, in particolare dal punto di vista dell’assetto. Le sue misure sono 4.817 mm lunghezza x 2.070 mm larghezza x 1.456 mm altezza, con un passo di 2.900 mm. Inoltre, il bagagliaio offre una capacità di carico pari a 456 litri.

Come accennato all’inizio, la nuova Zeekr 7GT presenta forme da shooting brake, mentre l’abitacolo propone uno stile minimalista. Ovviamente non manca la tecnologia e dietro al volante troviamo il quadro strumenti digitale da 13 pollici. Centralmente sulla plancia è stato invece collocato il display del sistema infotainment da 15 pollici. La dotazione della vettura prevede anche un Head-Up Display da 35,5 pollici.

MOTORI E AUTONOMIA

Nuova Zeekr 7GT poggia su di una piattaforma con un’architettura a 800 V che permette ricariche ad altissima potenza. Sono 3 le versioni in cui è offerta questa vettura: Core RWD, Long Range RWD e Privilege AWD. La prima offre un motore elettrico da 310 kW alimentato da una batteria con una capacità di 75 kWh. Da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e 519 km di autonomia. Velocità massima di 210 km/h. Passiamo poi alla Longe Range con un singolo motore sempre da 310 kW ma in questo caso alimentato da una batteria con una capacità di 100 kWh. I dati sulle prestazioni non cambiano ma la percorrenza sale a 655 km.

Infine, la top di gamma propone un powertrain con un doppio motore elettrico e una potenza di sistema pari a 475 kW. La batteria è sempre da 100 kWh. Velocità massima di 210 km/h, da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e autonomia di 558 km. Tutti gli accumulatori possono essere ricaricati in corrente continua fino ad una potenza di 480 kW. In corrente alternata, invece, fino a 22 kW. Con la batteria da 100 kWh, per passare dal 10% all’80% di carica bastano 16 minuti.

PREZZI

I prezzi indicativi per l’Europa sono compresi tra 45.990 euro e 57.490 euro (la cifra esatta varia a seconda del mercato).