FIAT, il 2026 inizia con le "offerte più forti dell'universo" su Pandina, Grande Panda, 500 e 600

FIAT ha iniziato il 2026 lanciando una nuova iniziativa promozionale chiamata “le offerte più forti dell’universo“. Si tratta di una serie di promozioni legate al finanziamento Stellantis Financial Services e dedicate in questo mese di gennaio ai modelli Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda (versioni con motore turbo benzina con cambio manuale a 6 marce e Hybrid con cambio automatico doppia frizione) e 600 Hybrid. La casa automobilistica ha inoltre organizzato due Porte Aperte il 17-18 gennaio e il 24-25 gennaio per far conoscere ai clienti i nuovi modelli e le offerte.

L’OFFERTA SULLA PANDA HYBRID

Al centro dell’iniziativa della casa automobilistica c’è ovviamente la FIAT Pandina, l’auto più venduta in Italia nel 2025. Per questo modello, lo avevamo già visto alcuni giorni fa, è presente un’offerta che permette di portare a casa la citycar a 9.950 euro, anche senza usato in permuta o da rottamare. Le condizioni economiche del finanziamento? Sono le seguenti (rate da 99 euro).

Pandina 1.0 65 CV Hybrid POP Listino 15.950 euro (IPT e contributo PFU esclusi), promo 11.450 euro oppure 9.950 euro solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Anticipo 1.279 euro – Importo Totale del Credito 9.034 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 11.920,1 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.341,46 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 23,57 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 99 euro – comprensive del servizio facoltativo Extended Care Premium (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km) per un importo pari a 2,56 euro/mese – e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 8.431,5 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 8,75%, TAEG 13,02%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

OFFERTE SU FIAT 500, GRANDE PANDA E 600

Non solo Panda ovviamente, perché l’iniziativa della casa automobilistica vede proporre specifiche offerte anche per la nuova FIAT 500 Hybrid Pop proposta a 15.950 euro, in caso di rottamazione di vetture euro 0-4 e con finanziamento Stellantis Financial Services (rate da 99 euro). Per FIAT Grande Panda, invece, a gennaio sono attive due offerte in caso di rottamazione di vetture euro 0-4 e sempre supportate dal finanziamento di Stellantis Financial services: 14.950 euro per la versione a benzina da 100 CV (rate da 141 euro) e 15.950 euro per la versione con motore Mild Hybrid da 110 CV (rate da 149 euro).

Infine, sempre solo per il mese di gennaio, FIAT 600 Hybrid, modello con il powetrain da 110 CV, è offerta in caso di rottamazione di vetture euro 0-4 ad un prezzo promozionale di 18.950 euro in caso di finanziamento con Stellantis Financial Services (rate da 199 euro).