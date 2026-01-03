Le auto più vendute in Italia nel 2025: ecco le classifiche per alimentazione
Ancora una volta la FIAT Panda è stata l'auto più venduta in Italia; la Tesla Model 3 è al primo posto tra le auto elettriche
Il mercato auto Italia ha chiuso il 2025 con 1.525.722 immatricolazioni complessive, pari ad una flessione del 2,1% rispetto al 2024. Si tratta di un risultato negativo e in linea con le previsioni di UNRAE. Quali sono state le auto più vendute in Italia nel corso dello scorso anno? Prima di andare a vedere le classifiche ricapitoliamo l’andamento delle immatricolazioni dal punto di vista delle alimentazioni. Nell’intero 2025, le auto a benzina hanno immatricolato 373.711 unità pari ad un calo del 18,3%. La quota di mercato si è attestata al 24,3%. Crollo del diesel con 144.757 immatricolazioni. Si tratta di un perdita, in termini di volume, del 33,7%. Il market share nei 12 mesi è stato del 9,4%.
Il GPL ha immatricolato 142.253 auto, pari ad una flessione del 3,7% e ad un market share del 9,2%. Bene le auto ibride con 683.226 nuove registrazioni: +7,8% e quota di mercato pari al 44,4%. Per le Plug-in 99.424 nuove immatricolazioni: crescita dell’88,1% e market share del 6,5%. Infine, ci sono le elettriche che grazie agli incentivi negli ultimi due mesi dell’anno hanno accelerato, chiudendo il 2025 con 94.97 immatricolazioni. Si tratta di un aumento del 44% e di una quota di mercato complessiva pari al 6,2%. Ecco le classifiche delle auto più vendute in Italia nell’intero 2025.
- LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
- LE AUTO PLUG-IN PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
- LE AUTO IBRIDE PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
- LE AUTO A BENZINA PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
- LE AUTO DIESEL PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
- LE AUTO A GPL PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
- LE PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
- Tesla Model 3: 7.114
- Leapmotor T03: 6.242
- Tesla Model Y: 5.676
- Dacia Spring: 4.813
- BYD Dolphin Surf: 4.566
- Citroen e-C3: 4.129
- BMW iX1: 3.041
- Ford Puma: 2.577
- Jeep Avenger: 2.485
- Renault 5: 2.329
LE AUTO PLUG-IN PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
- BYD Seal U: 14.488
- Toyota C-HR: 7.592
- BMW X1: 6.254
- Volkswagen Tiguan: 5.521
- Jaecoo 7: 4.253
- Volkswagen Golf: 4.077
- Cupra Formentor: 3.169
- Kia Sportage: 2.937
- Ford Kuga: 2.629
- Cupra Terramar: 2.419
LE AUTO IBRIDE PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
- Fiat Panda: 102.430
- Toyota Yaris Cross: 37.386
- Toyota Yaris: 33.755
- Jeep Avenger: 25.059
- Ford Puma: 24.097
- Fiat 600: 20.778
- Nissan Qashqai: 16.491
- Peugeot 3008: 14.983
- MG ZS: 13.723
- Peugeot 208: 13.457
LE AUTO A BENZINA PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
- Citroen C3: 31.597
- Toyota Aygo X: 23.412
- Volkswagen T-Cross: 21.824
- Jeep Avenger: 20.832
- Volkswagen T-Roc: 18.241
- Opel Corsa: 17.758
- Peugeot 208: 17.238
- MG ZS: 15.260
- Hyundai i10: 12.369
- Skoda Fabia: 11.256
LE AUTO DIESEL PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
- Volkswagen Tiguan: 12.428
- Mercedes GLA: 9.574
- Volkswagen T-Roc: 8.677
- Audi Q3: 8.060
- BMW X1: 7.251
- Alfa Romeo Tonale: 6.739
- Audi A3: 6.383
- Ford Focus: 5.944
- BMW Serie 1: 4.761
- Volkswagen Golf: 4.312
LE AUTO A GPL PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
- Dacia Sandero: 43.730
- Dacia Duster: 25.740
- Renault Captur: 15.768
- Renault Clio: 12.188
- DR 5.0: 7.247
- Dacia Jogger: 4.457
- DR 6.0: 3.302
- Kia Picanto: 2.968
- Kia Sportage: 2.926
- Kia Stonic: 2.518
LE PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025
Infine vediamo la classifica assoluta del 2025 dove ancora una volta troviamo in prima posizione la FIAT Panda che continua ad essere ampiamente l’auto più venduta in Italia. Ecco la Top 10 del 2025.
- Fiat Panda: 102.485
- Dacia Sandero: 49.445
- Jeep Avenger: 48.376
- Citroen C3: 38.442
- Toyota Yaris Cross: 37.386
- Toyota Yaris: 33.846
- Dacia Duster: 33.573
- Peugeot 208: 31.320
- Renault Clio: 29.069
- MG ZS: 28.988