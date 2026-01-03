Le auto più vendute in Italia nel 2025: ecco le classifiche per alimentazione

Il mercato auto Italia ha chiuso il 2025 con 1.525.722 immatricolazioni complessive, pari ad una flessione del 2,1% rispetto al 2024. Si tratta di un risultato negativo e in linea con le previsioni di UNRAE. Quali sono state le auto più vendute in Italia nel corso dello scorso anno? Prima di andare a vedere le classifiche ricapitoliamo l’andamento delle immatricolazioni dal punto di vista delle alimentazioni. Nell’intero 2025, le auto a benzina hanno immatricolato 373.711 unità pari ad un calo del 18,3%. La quota di mercato si è attestata al 24,3%. Crollo del diesel con 144.757 immatricolazioni. Si tratta di un perdita, in termini di volume, del 33,7%. Il market share nei 12 mesi è stato del 9,4%.

Il GPL ha immatricolato 142.253 auto, pari ad una flessione del 3,7% e ad un market share del 9,2%. Bene le auto ibride con 683.226 nuove registrazioni: +7,8% e quota di mercato pari al 44,4%. Per le Plug-in 99.424 nuove immatricolazioni: crescita dell’88,1% e market share del 6,5%. Infine, ci sono le elettriche che grazie agli incentivi negli ultimi due mesi dell’anno hanno accelerato, chiudendo il 2025 con 94.97 immatricolazioni. Si tratta di un aumento del 44% e di una quota di mercato complessiva pari al 6,2%. Ecco le classifiche delle auto più vendute in Italia nell’intero 2025.

LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025

Tesla Model 3: 7.114

Leapmotor T03: 6.242

Tesla Model Y: 5.676

Dacia Spring: 4.813

BYD Dolphin Surf: 4.566

Citroen e-C3: 4.129

BMW iX1: 3.041

Ford Puma: 2.577

Jeep Avenger: 2.485

Renault 5: 2.329

LE AUTO PLUG-IN PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025

BYD Seal U: 14.488

Toyota C-HR: 7.592

BMW X1: 6.254

Volkswagen Tiguan: 5.521

Jaecoo 7: 4.253

Volkswagen Golf: 4.077

Cupra Formentor: 3.169

Kia Sportage: 2.937

Ford Kuga: 2.629

Cupra Terramar: 2.419

LE AUTO IBRIDE PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025

Fiat Panda: 102.430

Toyota Yaris Cross: 37.386

Toyota Yaris: 33.755

Jeep Avenger: 25.059

Ford Puma: 24.097

Fiat 600: 20.778

Nissan Qashqai: 16.491

Peugeot 3008: 14.983

MG ZS: 13.723

Peugeot 208: 13.457

LE AUTO A BENZINA PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025

Citroen C3: 31.597

Toyota Aygo X: 23.412

Volkswagen T-Cross: 21.824

Jeep Avenger: 20.832

Volkswagen T-Roc: 18.241

Opel Corsa: 17.758

Peugeot 208: 17.238

MG ZS: 15.260

Hyundai i10: 12.369

Skoda Fabia: 11.256

LE AUTO DIESEL PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025

Volkswagen Tiguan: 12.428

Mercedes GLA: 9.574

Volkswagen T-Roc: 8.677

Audi Q3: 8.060

BMW X1: 7.251

Alfa Romeo Tonale: 6.739

Audi A3: 6.383

Ford Focus: 5.944

BMW Serie 1: 4.761

Volkswagen Golf: 4.312

LE AUTO A GPL PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025

Dacia Sandero: 43.730

Dacia Duster: 25.740

Renault Captur: 15.768

Renault Clio: 12.188

DR 5.0: 7.247

Dacia Jogger: 4.457

DR 6.0: 3.302

Kia Picanto: 2.968

Kia Sportage: 2.926

Kia Stonic: 2.518

LE PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2025

Infine vediamo la classifica assoluta del 2025 dove ancora una volta troviamo in prima posizione la FIAT Panda che continua ad essere ampiamente l’auto più venduta in Italia. Ecco la Top 10 del 2025.