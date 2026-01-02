Mercato auto Italia, il 2025 chiude con un calo del 2,1%. Ancora effetto incentivi a dicembre

Il 2025 è terminato e per il mercato auto Italia è tempo di bilanci. Complessivamente, nei 12 mesi, ci sono state 1.525.722 immatricolazioni, pari ad una flessione del 2,1% (1.558.720 unità unità nel 2024). Dicembre si è comunque chiuso con il segno positivo. Ci sono state, infatti, 108.075 vetture immatricolate rispetto alle 105.726 dello stesso periodo del 2024 (+2,2%). Anche a dicembre si è fatto sentire l’effetto incentivi. UNRAE racconta infatti che sono state immatricolate 12.078 auto elettriche, pari ad un market share dell’11%. Si tratta di un raddoppio rispetto al 5,4% di dicembre 2024, ma un lieve arretramento rispetto al 12,2% di novembre 2025.

MERCATO AUTO ITALIA: I NUMERI

Andando a vedere più da vicino i numeri dell’ultimo mese e dell’intero 2025 sul fronte degli utilizzatori, viene rilevato per i privati un lieve calo dei volumi, perdendo 3,3 punti al 56,4% di share; nel 2025 chiudono al 53,8% di quota. Le autoimmatricolazioni a dicembre segnano un incremento, all’11,3% di share, e recuperano mezzo punto nell’intero 2025, all’11,8% del totale. Il noleggio a lungo termine cresce a doppia cifra nel mese, salendo al 21,5% di quota e termina il 2025 al 22,7% di share, per un incremento delle Captive di oltre 1/3 del mercato, a fronte di un calo delle società Top. Il noleggio a breve termine segna un forte incremento nel mese (al 4,0%), chiudendo al 5,8% nell’intero 2025 (rispetto al 5,0% del 2024). Le società evidenziano una flessione in dicembre 2025 (al 6,8%), ma si posizionano al 5,9% nei 12 mesi del 2025, recuperando 0,1 punti rispetto all’anno precedente.

LE ALIMENTAZIONI

Guardando i dati per quanto riguarda le alimentazioni, le auto a benzina terminano il 2025 in forte flessione in volume e in quota: 24,3% di share, con oltre il 30% dei volumi persi nel mese di dicembre scendendo al 19,2% del totale. Il diesel retrocede al 9,4% di quota nell’intero 2025, con un dicembre in calo di 4 punti al 9,1%. Il Gpl chiude il 2025 al 9,2%, 8,6% nel mese di dicembre. Le ibride nell’intero anno guadagnano 4,2 punti e terminano il 2025 al 44,4% di market share (42,8% in dicembre), con un 13,0% per le “full” hybrid e 31,4% per le “mild” hybrid.

Delle auto elettriche abbiamo già detto all’inizio con un 11% di market share a dicembre e un 6,2% complessivo nell’intero 2025. Le Plug-in salgono al 6,5% rispetto al 3,3% di un anno fa (9,3% in dicembre). Come sottolinea UNRAE, pur rimanendo ancora ben lontane dal resto d’Europa, le auto BEV hanno mostrato una elevata reattività agli incentivi, in un mercato che resta in stato di sofferenza ormai strutturale. Ciononostante, a dispetto di alcuni rumours potenzialmente solo dannosi, ad oggi non sussiste alcuna indicazione concreta su misure di incentivazione per il 2026.

I GRUPPI AUTOMOBILISTICI

Passando ai principali Gruppi, Stellantis chiude il 2025 (12 mesi) con una flessione del 6,25% (Alfa Romeo 28.202 / +23,27%; Citroen 54.854 / -3,15%; DS 4.681/ -13,44%; Fiat 143.806 / -0,04%; Jeep 62.495 / -8,69%; Lancia 9.711 / -69,82%%; Leapmotor 7.469 / +2.625,91%; Maserati 1.723 / -23,11%; Opel 37.553 / -15,04%; Peugeot 75.397 / -3,54%). Il Gruppo Volkswagen, invece, fa segnare un -2,13% (Audi 68.845 / +1,52%; Cupra22.663 / +35%; Lamborghini 568 / +18,58%; Seat 8.291 / -28,05%%; Skoda 38.158 / +0,02%; Volkswagen 112.072 / -7,6%). Abbiamo poi il Gruppo Renault con un -8,02% (Dacia 95.293 / -2,03%; Renault 74.326 / -14,71%).