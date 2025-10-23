Incentivi auto elettriche 2025, un grande successo: in sole 6 ore oltre 40.000 voucher emessi

Alla fine è stato un vero click day. Nonostante i requisiti molto più severi rispetto a quelli dei passati Ecobonus che nei fatti ha limitato molto la platea dei potenziali beneficiari, i nuovi incentivi auto elettriche 2025 sono stati un vero successo. Sin dall’apertura della piattaforma attraverso la quale prenotare il voucher, si sono formate lunghissime code (virtuali). Abbiamo provato ad accedere al portale che permette di registrarsi e ottenere il voucher pochi secondi dopo l’aperura e l’accesso c’è stato dato circa 90 minuti dopo a testimonianza di quanta gente stava tentando di ottenere l’Ecobonus.

Il risultato? Stando a quanto comunicato, nel giro di 6 ore sono stati richiesti circa 45.000 voucher con il fondo messo a disposizione dal Governo (597 milioni di euro) che a questo punto è oramai agli sgoccioli. Attenzione, però, ricordiamo che stiamo parlando di prenotazioni, un dettaglio molto importante.

30 GIORNI PER VALIDARE IL VOUCHER

Già perché rispetto a passati incentivi auto, in questo caso non è il concessionario che si occupa di ottenere l’Ecobonus ma i cittadini. Una volta scaricato il voucher che permette di ottenere lo sconto, deve essere validato dalle concessionarie entro 30 giorni. In sostanza, deve essere abbinato ad un ordine valido per l’acquisto di un’auto elettrica. In caso contrario, i soldi non riscossi torneranno ad essere disponibili nel fondo e quindi potranno essere utilizzati per ulteriori voucher. Inoltre, il voucher può essere annullato direttamente dai cittadini se per qualche motivo non si intenda più utilizzarlo.

Dunque, tra circa un mesetto potrebbe tornare disponibile un tesoretto che permetterà di ottenere ulteriori voucher per l’acquisto incentivato di una nuova auto elettrica. I nuovi incentivi auto elettriche 2025 sono stati quindi un grande successo e permetteranno di dare un contributo importante alla diffusione dei veicoli a batteria nel nostro Paese. A contribuire al forte interesse degli italiani verso l’Ecobonus anche una serie di promozioni messe in campo dalle case automobilistiche che hanno permesso di limare ulteriormente i prezzi delle vetture e renderle così ancora più interessanti.