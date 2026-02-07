Incentivi quadricicli elettrici 2026: 5 modelli interessanti da acquistare

Anche nel 2026 tornando gli incentivi per i quadricicli elettrici, sebbene, come abbiamo scritto di recente, potrebbero esserci delle novità ma per scoprirlo esattamente bisognerà attendere il decreto attuativo. Dunque, molto presto tornerà disponibile il bonus che permetterà di poter acquistare con sconto questi veicoli perfetti per poter muoversi con facilità nei sempre più caotici centri urbani. L’incentivo vale, ovviamente, sia per i quadricicli leggeri L6e e sia per quelli pesanti L7e.

GLI INCENTIVI 2026

In attesa del decreto attuativo che possa fare un po’ di chiarezza sulle eventuali novità, rivediamo come dovrebbe essere la struttura del bonus. A disposizione c’è un fondo di 30 milioni di euro (vale anche per i motocicli elettrici).

Contributo del 30% sul prezzo di listino con limite massimo di 3.000 euro di sconto (non è richiesta la rottamazione) .

. Contributo del 40% del prezzo di listino con un limite massimo di 4.000 euro di sconto in caso di rottamazione.

Si potranno rottamare veicoli di categoria L omologati alla classe Euro 0, 1, 2 e 3 di proprietà di chi compra o di un familiare convivente da almeno 12 mesi. Dettaglio importante, lo sconto del 30% o del 40% con soglia massima di 3.000 euro o di 4.000 euro è calcolato sul prezzo praticato senza IVA. Vediamo adesso una selezione di quadricicli elettrici interessanti da poter acquistare con gli incentivi.

CITROEN AMI

Questo modello non ha bisogno di grandi presentazioni e si tratta di un quadriciclo leggero, dunque si può guidare dai 14 anni con la patente AM, dotato di un motore da 6 kW che permette di raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Grazie ad una batteria da 5,5 kWh permette di disporre di un’autonomia di 75 km. Il prezzo? Si parte da 8.490 euro.

FIAT TOPOLINO

Best seller del segmento, la Topolino sfrutta la medesima base della Citroen Ami. Tuttavia, il look è molto più personale, con linee che ricordano quelle della 500 del 1957. Il quadriciclo è proposto in due differenti versioni: una con tetto fisso e una con tetto apribile in tela, chiamata Dolcevita. Quanto costa? 9.890 euro.

AIXAM E-CITY

Questo quadriciclo elettrico dispone di un motore dotato di una potenza di 6 kW con 40 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 5,54 kWh che permette di arrivare a disporre di un’autonomia di 75 km. Velocità massima di 45 km/h. Il prezzo? 14.799 euro.

DR BIRBA

Quadriciclo elettrico pesante dotato di un motore elettrico con una potenza massima di 22 kW (30 CV) e una potenza nominale di 14 kW (19 CV). La velocità massima raggiunge i 90 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) che presenta una capacità di 13,9 kWh. Per Birba, il Gruppo DR dichiara un’autonomia di 182 km. Il prezzo? Si parte da 12.900 euro.

SILENCE S04

Questo quadriciclo elettrico pesante dispone di un motore da 7 kW (9 CV) ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 70 km/h. L’autonomia con una batteria da 5,6 kWh è di 76 km. C’è anche la versione con due batterie, potenza di 14 kW (22 CV), 157 km di autonomia e velocità massima di 85 km/h. I prezzi partono da 14.330 euro. Volendo questo modello è disponibile anche nella versione quadriciclo leggero con motore da 6 kW (8 CV), batteria da 5,6 kWh, 100 km di autonomia e velocità massima di 45 km/h. Prezzo di 9.990 euro.