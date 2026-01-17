La Germania rilancia gli incentivi sulle auto elettriche: fino a 6.000 euro

L’obiettivo è quello di dare un nuovo impulso alla diffusione della mobilità elettrica in Germania. Parliamo dei nuovi incentivi dedicati alle auto elettriche che il Governo tedesco intende istituire. Le case automobilistiche del Paese avevano chiesto da tempo il ritorno degli incentivi e il Governo ha deciso di accontentarle per aiutare, così, la produzione nazionale di BEV. La notizia rilanciata da diverse testate giornalistiche della Germania è stata poi confermata dal ministro dell’Ambiente tedesco Carsten Schneider. L’esecutivo punta ad offrire un bonus fino a 6.000 euro per l’acquisto di una nuova auto elettrica e arrivare ad incentivare circa 800.000 veicoli nei prossimi tre o quattro anni.

UN PIANO DA 3 MILIARDI DI EURO

Gli incentivi sulle BEV erano stati cancellati in passato a causa di problemi con il bilancio del Paese. La situazione molto complessa del mercato auto europeo ha spinto l’industria automotive del Paese a sollecitare l’introduzione di nuovi incentivi. Dunque, il Governo, come parte di una serie di iniziativa a sostegno proprio dell’industri auto del Paese ha deciso di mettere sul piatto 3 miliardi di euro fino al 2029. I nuovi incentivi saranno compresi tra 1.500 euro e 6.000 euro in base al tipo di veicolo e al reddito. In realtà, l’incentivo vale anche per le vetture Fuel Cell e per le ibride Plug-in che emettono fino a 50 g di CO₂ per km o forniscono un’autonomia WLTP minima di 80 km. Si punta, in particolar modo, ad aiutare i nuclei familiari con redditi medio-bassi.

Mancano ancora alcuni dettagli, soprattutto sulle procedure per poter accedere all’agevolazione. Maggiori dettagli dovrebbero arrivare già la prossima settimana ma pare che sarà predisposto un apposito sito web attraverso il quale sarà possibile fare domanda per accedere all’incentivo. Inoltre, il nuovo Ecobonus sarà retroattivo, cioè varrà per gli acquisti fatti dal primo gennaio 2026, a patto ovviamente di rispettare i requisiti di ammissibilità che saranno istituiti. Sempre per sostenere l’adozione delle auto elettriche, il Governo tedesco ha deciso di prorogare le esenzioni fiscali delle BEV fino al 31 dicembre 2035. Una decisione che costerà alle casse del Paese minori entrate per 600 milioni di euro fino al 2029. Non poco viste le difficoltà di bilancio della Germania.