Nuova Volkswagen T-Roc arriva sulle strade italiane: Porte Aperte il 24 e 25 gennaio

Nuova Volkswagen T-Roc si appresta ad arrivare sulle strade italiane. La casa automobilistica punta molto sulla seconda generazione del crossover che sin dal debutto della prima generazione ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di vendite, tanto da essere un vero best seller, sempre ai vertici del suo segmento. Ad oggi, infatti, sono state vendute complessivamente più di due milioni di T-Roc, di cui oltre 200.000 in Italia. Per consentire ai clienti di poter vedere da vicino il nuovo modello, la casa automobilistica ha deciso di organizzare presso le sue concessionarie un weekend di Porte Aperte o “Open Weekend" come lo chiama Volkswagen, nelle giornata di sabato 24 e domenica 25 gennaio.

Oltre a vedere il nuovo crossover, gli interessati potranno provarlo su strada grazie alla possibilità di poter effettuare i test drive.

NUOVA VOLKSWAGEN T-ROC

Ricordiamo che la seconda generazione della Volkswagen T-Roc misura 4.372 / 4.373 mm lunghezza x 1.828 mm larghezza x 1.573 mm altezza, con un passo di 2.629 mm. Lo spazio per i bagagli che offre il crossover tedesco? 475 litri che possono salire a 1.350 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Con la nuova generazione, gli interni della Volkswagen T-Roc hanno fatto un importante passo avanti. Dietro al nuovo volante a 3 razze troviamo il pannello della strumentazione digitale da 10 pollici, con grafica personalizzabile, mentre centralmente sulla plancia è invece stato collocato il display touch del nuovo sistema infotainment da 12,9 pollici.

Per il lancio, sono disponibili due motori benzina 4 cilindri 1.5 eTSI mild hybrid da 115 CV e 150 CV, abbinati alla trazione anteriore e a un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti. In futuro arriveranno altre motorizzazioni, tra cui il nuovo Full Hybrid Volkswagen.

PREZZI

Nuova Volkswagen T-Roc in Italia è disponibile con prezzi a partire da 33.900 euro. Per celebrare il lancio del crossover in Italia, a gennaio, la nuova T-Roc 1.5 eTSI 115 CV DSG (allestimento base) è proposta da 29.900 euro in caso di permuta, oppure da 5.000 euro di anticipo e 35 rate mensili da 299 euro con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen 36 mesi (TAN 5,99%, TAEG 7,09%).