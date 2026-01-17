Assicurazione online con Verti: sconto extra del 10% e si può pagare anche a rate

Il modo migliore per attivare una nuova assicurazione auto, moto o furgone è rappresentato dall’attivazione online, con la possibilità di calcolare un preventivo (gratuito e senza impegno) in pochi secondi, inserendo la targa del veicolo da assicurare. Successivamente, la sottoscrizione del contratto sarà breve, con una procedura guidata che consente di eliminare perdite di tempo. L’assenza di intermediari, inoltre, permette di ridurre al minimo il costo.

Per sfruttare una soluzione di questo tipo è possibile puntare su Verti, compagnia sempre più di riferimento per il mercato italiano. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Verti, c’è oggi la possibilità di ottenere un 10% di sconto sul premio della polizza (considerando RC e eventuali garanzie accessorie) ed è anche possibile optare per il pagamento a rate. Per verificare la proposta della compagnia per il proprio veicolo basta visitare il sito ufficiale di Verti tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere Verti

Puntare su Verti per attivare una nuova polizza auto, moto oppure furgone, in questo momento, può essere la scelta giusta. La compagnia propone, infatti, la possibilità di ridurre al minimo il premio, grazie allo sconto extra del 10% ottenibile seguendo una veloce procedura online, e garantisce anche la possibilità di rateizzazione, utile soprattutto per chi deve fare i conti con costi della polizza particolarmente elevati.

Verti propone un servizio completamente digitale, che semplifica l’attivazione ma anche la gestione della polizza, garantendo la riduzione della spesa e dei tempi. Il tutto viene offerto senza alcun compromesso sulla qualità e sulla completezza della polizza e, più in generale, sul servizio offerto ai clienti.

Un altro punto di forza di Verti è la possibilità di calcolare un preventivo gratuito e senza impegno. In questo modo, basteranno pochi secondi per verificare i costi effettivi di attivazione della polizza e poi fare le proprie valutazioni. Per tutti i dettagli in merito è sufficiente seguire il link qui di sotto.