Noleggio auto di lusso a prezzo scontato: la promo flash di SIxt sta per terminare

La promo flash di Sixt sta per terminare. c’è tempo fino al 30 aprile 2026, infatti, per prenotare il noleggio di un’auto di lusso beneficiando di uno sconto del 15% sul canone per il modello scelto. L’offerta in questione è valida solo per una selezione di veicoli, caratterizzati dall’etichetta Premium Special, e per noleggi che prevedono una data di ritiro entro il 31 maggio 2026. Per accedere subito alla promozione è sufficiente raggiungere il il sito ufficiale di Sixt tramite il link qui di sotto, e accedere poi alla sezione dedicata all’offerta per calcolare un preventivo e completare la prenotazione.

{{image=261885}}

Come funziona la promo di Sixt

La nuova promozione di Sixt, azienda di riferimento del settore del noleggio auto, è davvero interessante. Come sottolineato in precedenza, l’offerta riguarda le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2026 su una selezione di veicoli caratterizzati dall’etichetta Premium Special (si tratta di modelli dei brand più esclusivi presenti sul mercato).

Per poter beneficiare dello sconto del 15%, che può garantire un risparmio di decine o centinaia di euro, in base alle condizioni di noleggio, è necessario impostare come data di ritiro un qualsiasi giorno entro il 31 maggio 2026, compreso.

Per quanto riguarda la data di riconsegna, invece, se il noleggio avviene negli Stati Uniti o in Canada sarà necessario impostare come data ultima il 10 giugno 2026. La durata del noleggio, invece, può andare da un minimo di 3 giorni a un massimo di 27 giorni. La promo flash, quindi, offre una buona flessibilità nella scelta delle date e della durata.

C’è un aspetto importante da sottolineare: la promozione è riservata a un parco auto limitato. In sostanza, per chi effettua la prenotazione all’ultimo minuto potrebbe non essere possibile scegliere il veicolo desiderato, che potrebbe essere indisponibile. Per verificare subito le opzioni proposte da Sixt è sufficiente premere sul link qui di sotto.