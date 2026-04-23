Auto di lusso in noleggio a prezzo scontato: ecco la promo flash di Sixt

Per noleggiare un’auto di lusso è possibile scegliere Sixt, azienda di riferimento del settore dell’autonoleggio. In via promozionale, fino al prossimo 30 aprile 2026, è possibile ottenere fino al 15% di sconto sul canone di noleggio. Per accedere subito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Sixt.

Come funziona la promo di Sixt

La promozione lanciata da Sixt rappresenta l’opportunità giusta per noleggiare auto di lusso con condizioni molto vantaggiose. Si tratta, però, di un’offerta a tempo: la prenotazione dell’auto deve essere effettuata entro il prossimo 30 aprile 2026 e la data di ritiro deve essere fissata entro il successivo 31 maggio 2026.

Per quanto riguarda la riconsegna, invece, non c’è una data ultima da considerare, a meno che il noleggio non avvenga negli USA o in Canada, per cui è fissata come data quella del 10 giugno 2026. Chi sceglie di affidarsi a Sixt per il noleggio di un’auto di lusso con sconto fino al 15% può scegliere tra varie opzioni di durata del noleggio, partendo da un minimo di 3 giorni e fino ad arrivare a un massimo di 27 giorni.

Detto questo, ci sono solo altri piccoli dettagli da considerare. Sixt propone una gamma di veicoli molto articolata e ricca di opzioni, ma, chiaramente, il lotto di vetture in promozione è limitato e il modello o il brand desiderato potrebbero non essere disponibili nelle date selezionate al momento della prenotazione.

Per questo motivo, è consigliabile effettuare subito una verifica, ottenendo un preventivo senza impegno direttamente tramite il sito Sixt. La procedura è semplice e veloce. Basta premere sul box qui di sotto e accedere subito alla home page. La promozione va applicata premendo sull’apposito banner che appare all’apertura della pagina oppure accedendo alla sezione dedicata. Come detto in precedenza, c’è tempo fino al 30 aprile 2026 per effettuare il noleggio.