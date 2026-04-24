Assicurazione auto online: da Verti fino al 36% sul premio annuale RC Auto

Chi a fine mese o a maggio deve rinnovare l’assicurazione della propria auto può prendere in considerazione l’offerta dell’assicurazione online Verti, che permette di ottenere fino al 36% di sconto sul premio annuale RC Auto. Per beneficiare della scontistica massima occorre soddisfare alcuni requisiti specifici, tra cui undici anni senza sinistri stradali, prima classe di merito ed essere nuovi clienti della compagnia spagnola.

Verti è un’assicurazione auto online economica e conveniente, appartenente al colosso assicurativo internazionale MAPFRE. Indipendentemente dalla promo in corso, offre il 10% di sconto web a tutti coloro che completano il preventivo e l’acquisto direttamente online tramite il sito web verti.it.

Come ottenere la scontistica massima

I requisiti per beneficiare della scontistica massima della promozione sono i seguenti:

Nuovi clienti dell’assicurazione Verti

dell’assicurazione Verti Prima classe di merito

di merito Undici anni di assicurazione senza sinistri stradali

di assicurazione Auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025

Aggiunta delle garanzie accessorie Tutela legale, Assistenza stradale, Infortuni del conducente, Furto e incendio, Opzione carrozzerie convenzionate

Preventivo e acquisto della polizza online

Se non si dispone di tutti i requisiti elencati qui sopra, Verti propone altre percentuali di sconto sulla polizza RC Auto. Ad esempio è possibile riscattare il 30% di sconto sulla RC Auto se si ha un’auto Lancia Ypsilon terza serie ibrida e immatricolata o acquistata a gennaio 2026 e si soddisfano ulteriori caratteristiche, tra cui avere 40 anni, essere sposati, avere un’occupazione e la residenza a Milano.

Lo sconto è disponibile fin dalle bozze del preventivo. Per completare quest’ultimo occorre inserire il numero di targa dell’auto e la data di nascita del proprietario, dopodiché è sufficiente aggiungere il segno di spunta accanto alla voce “Ho letto e accetto l’Informativa Privacy” e cliccare sul pulsante “Fai un preventivo”.